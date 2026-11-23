Na sjednici Skupštine Beograda završeno je tajno glasanje o razrješenju gradonačelnika Šapića. Šapić ostaje gradonačelnik, pošto inicijativa za njegovu smjenu nije dobila dovoljan broj glasova.

Izvor: prinscreen grad beograd

Na sjednici Skupštine Grada Beograda danas je završena rasprava o inicijativi za razrješenje gradonačelnika Aleksandra Šapića koju je potpisao 41 odbornik opozicionih odborničkih grupa u Skupštini grada, kao i glasanje, predsjednik gradskog parlamenta Nikola Nikodijević odredio je pauzu da bi se prebrojali glasovi.

Odbornici su glasali tajnim glasanjem, prenosi agencija Tačno.

Aleksandar Šapić ostaje gradonačelnik Beograda, pošto inicijativa za njegovu smjenu nije dobila dovoljan broj glasova odbornika.

Povod za pokretanje inicijative bio je, prema tvrdnjama pokreta Kreni-promeni, to što je Šapić 28. septembra na ulici fizički napao i povrijedio njihovu odbornicu Tatjanu Mićić, dok je Šapić negirao da je to uradio.

Vidi opis Burna rasprava i tajno glasanje u Skupštini Beograda: Nije prošao prijedlog za razrješenje Aleksandra Šapića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Tokom rasprave koja je prethodila odbornici vladajuće koalicije isticali su da protiv Šapića nije podnet nijedan novi dokaz, da je neistina da je imao dva pištolja kod sebe tokom incidentai i da će on svoju nevinost dokazati na sudu, kao i da predstavnici opozicije koriste taj slučaj za obračun sa političkim neistomišljenicima, koji je, kako smatraju, eskalirao posle republičkih izbora 25. oktobra.

S druge strane, predstavnici opozicije tvrdili su da je Šapić napao i slomio nos i vilicu Tatjani Mićić, da je u tom trenutku imao dva pištolja kod sebe i da je, kako tvrde, "jedini gradonačelnik na svijetu koji je prebio svoju sugrađanku", te da stoga ne može da ostane na tom mjestu.

(MONDO)