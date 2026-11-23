Najveći broj saobraćajnih nezgoda na području grada Banjaluka u prvih deset mjeseci ove godine dogodio se u Ulici krajiških brigada, gdje je evidentirano čak 200 nezgoda, pokazuju zvanični podaci Policijske uprave Banjaluka.

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Ova tranzitna saobraćajnica ubjedljivo prednjači po broju sudara u gradu, a odmah iza nje po rizičnosti nalaze se Karađorđeva ulica sa 166 i Ulica Ivana Gorana Kovačića sa 142 zabilježene saobraćajne nezgode, navode iz policije.

Posmatrajući vrijeme kada su ulice najopasnije, statistika pokazuje da se na području Policijske uprave Banjaluka najveći broj nezgoda dogodio u periodu od 12 do 14 časova, dok je petak ubjedljivo najkritičniji dan u sedmici sa ukupno 774 evidentirane nezgode.

Kao najčešće greške vozača koje dovode do nezgoda na gradskim ulicama i putevima izdvajaju se nedržanje potrebnog odstojanja (996 nezgoda), nepropisna vožnja unazad (564), nepoštovanje prvenstva prolaza (492) i neprilagođena brzina (462), pišu "Nezavisne novine".

Iz Policijske uprave Banjaluka pojašnjavaju da broj nezgoda zavisi od niza faktora, među kojima je ljudski faktor najznačajniji, uz veliki broj vozila, intenzitet saobraćaja i saobraćajnu kulturu.

Zbog toga iz policije ponovo apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, kako bi zaštitili sebe i druge građane.