logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sukob u saobraćaju u Banjaluci: Oštetio automobil, pa vozaču pokazao pištolj

Sukob u saobraćaju u Banjaluci: Oštetio automobil, pa vozaču pokazao pištolj

Autor Haris Krhalić
0

Banjalučka policija uhapsila lice N.B. iz Laktaša koji je oštetio tuđi automobil nakon rasprave u saobraćaju i pokazao oružje.

Banjaluka: Oštetio vozilo pa prijetio pištoljem nakon nesuglasica u saobraćaju Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su lice N.B. iz Laktaša zbog sumnje da je počinilo krivična djela oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni se tereti da je juče oko 07.30 časova u Banjaluci, nakon nesuglasica u saobraćaju, oštetio putničko vozilo muškarca iz Banjaluke, a potom mu pokazao da sa sobom nosi pištolj.

Prilikom intervencije, policija je od N.B. uz potvrdu oduzela pištolj sa pripadajućom municijom.

O incidentu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da navedeni događaj sadrži elemente pomenutih krivičnih djela.

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka tokom jučerašnjeg dana, 2. novembra, evidentirana su tri krivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira.

Zabilježene su i 22 saobraćajne nezgode, u kojima je ukupno sedam lica zadobilo tjelesne povrede, dok je registrovan i jedan požar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćaj svađa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ