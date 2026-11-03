Sukob u saobraćaju u Banjaluci: Oštetio automobil, pa vozaču pokazao pištolj

Banjalučka policija uhapsila lice N.B. iz Laktaša koji je oštetio tuđi automobil nakon rasprave u saobraćaju i pokazao oružje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su lice N.B. iz Laktaša zbog sumnje da je počinilo krivična djela oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičeni se tereti da je juče oko 07.30 časova u Banjaluci, nakon nesuglasica u saobraćaju, oštetio putničko vozilo muškarca iz Banjaluke, a potom mu pokazao da sa sobom nosi pištolj.

Prilikom intervencije, policija je od N.B. uz potvrdu oduzela pištolj sa pripadajućom municijom.

O incidentu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da navedeni događaj sadrži elemente pomenutih krivičnih djela.

Na području koje pokriva Policijska uprava Banjaluka tokom jučerašnjeg dana, 2. novembra, evidentirana su tri krivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira.

Zabilježene su i 22 saobraćajne nezgode, u kojima je ukupno sedam lica zadobilo tjelesne povrede, dok je registrovan i jedan požar.