logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gorjeli vagoni u Banjaluci: Vatrogasci intervenisali u Željezničkoj koloniji

Gorjeli vagoni u Banjaluci: Vatrogasci intervenisali u Željezničkoj koloniji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka gasili su sinoć požar na željezničkim vagonima u Ulici Željeznička kolonija.

Gorjeli vagoni u Banjaluci Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Kako je objavljeno iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka,  intervencija je zabilježena u 22.10 časova, a riječ je o jednoj od ukupno tri intervencije koje su banjalučki vatrogasci imali u protekla 24 časa.

Pored gašenja požara na vagonima, vatrogasci su imali i dvije tehničke intervencije.

U 20.20 časova intervenisali su na brzoj cesti kod „Kramara“, gdje su sapirali kolovoz nakon saobraćajne nezgode.

Treća intervencija zabilježena je u 00.40 časova u Ulici Carice Milice, u banjalučkom naselju Obilićevo, gdje su vatrogasci sapirali ulje sa kolovoza.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka požar vagon

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ