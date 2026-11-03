Gorjeli vagoni u Banjaluci: Vatrogasci intervenisali u Željezničkoj koloniji

Pripadnici Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka gasili su sinoć požar na željezničkim vagonima u Ulici Željeznička kolonija.

Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Kako je objavljeno iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Banjaluka, intervencija je zabilježena u 22.10 časova, a riječ je o jednoj od ukupno tri intervencije koje su banjalučki vatrogasci imali u protekla 24 časa.

Pored gašenja požara na vagonima, vatrogasci su imali i dvije tehničke intervencije.

U 20.20 časova intervenisali su na brzoj cesti kod „Kramara“, gdje su sapirali kolovoz nakon saobraćajne nezgode.

Treća intervencija zabilježena je u 00.40 časova u Ulici Carice Milice, u banjalučkom naselju Obilićevo, gdje su vatrogasci sapirali ulje sa kolovoza.

(Mondo)