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Preminula šesta žrtva požara u Omišu: Žena izgubila bitku poslije više od dva mjeseca

Preminula šesta žrtva požara u Omišu: Žena izgubila bitku poslije više od dva mjeseca

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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U KBC-u Split preminula je žena rođena 1960. godine, koja je zadobila teške povrede u požaru u Omišu 13. avgusta, čime je broj žrtava ove katastrofe porastao na šest.

Preminula šesta žrtva požara u Omišu Izvor: YouTube printscreen

U Kliničko-bolničkom centru Split preminula je žena rođena 1960. godine, koja se liječila od teških povreda zadobijenih u katastrofalnom požaru u Omišu 13. avgusta 2026. godine, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ona je četvrta osoba koja je od posljedica povreda iz ovog požara preminula u splitskoj bolnici, a ukupno šesta žrtva katastrofe.

Na mjestu požara 13. avgusta život je izgubila Dragana Antešević. Još četiri osobe preminule su tokom liječenja u KBC-u Split, dok je jedna pacijentkinja preminula u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Tokom liječenja povređenih preduzete su sve potrebne medicinske mjere i postupci intenzivnog lečenja, ali je zbog težine zadobijenih povreda došlo do smrtnog ishoda.

(Mondo)

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