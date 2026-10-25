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Tramp o velikim planovima za kraj rata: Poslovaćemo sa Rusijom, a evo šta to Melanija planira za Ukrajinu

Tramp o velikim planovima za kraj rata: Poslovaćemo sa Rusijom, a evo šta to Melanija planira za Ukrajinu

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će SAD nakon rata poslovati i sa Rusijom i sa Ukrajinom, dok prva dama Melanija Tramp nije isključila mogućnost posjete Kijevu.

Tramp o velikim planovima za kraj rata Izvor: BY MOVIE/Chip Somodevilla/miss.cabul/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Trampizjavio je da Sjedinjene Države planiraju da posluju i sa Ukrajinom i sa Rusijom nakon završetka rata između dvije zemlje. Tramp je to rekao novinarima nakon što je u Palm Biču prevremeno glasao na izborima za Kongres.

Pitanje se odnosilo na moguću saradnju sa Rusijom u energetskom sektoru, odnosno na interes ruskih kompanija za ulaganja u projekat tečnog prirodnog gasa na Aljasci. Tramp nije želio da ulazi u pojedinosti o tome, već je govorio o širem ekonomskom odnosu sa Moskvom i Kijevom nakon rata.

Spomenuo i veliki sporazum sa Ukrajinom

"Voljeli bismo da se vratimo u situaciju u kojoj Rusija i Ukrajina postignu dogovor, a onda ćemo moći da poslujemo sa obje", rekao je Tramp. Dodao je da očekuje da će SAD nakon završetka rata poslovati i sa Ukrajinomi sa Rusijom.

Tramp je pritom ponovo govorio o američko-ukrajinskom sporazumu u vezi sa ukrajinskim prirodnim resursima. Tvrdio je da bi vrijednost tog aranžmana mogla dostići bilion dolara i povezao ga sa američkom pomoći koju je Ukrajina dobila tokom mandata njegovog prethodnika Džoa Bajdena.

Tramp je posljednjih dana više puta tvrdio da je završetak rata bliži nego prije. Njegova administracija istovremeno pokušava da održava kontakte i sa Kijevom i sa Moskvom u sklopu pregovora o mogućem okončanju sukoba.

Melanija nije isključila posjetu Ukrajini

Sa Trampom je pred novinare izašla i prva dama Melanija Tramp. Na pitanje da li planira da posjeti Ukrajinu odgovorila je kratko: "Vidjećemo", a Tramp je dodao da bi takva posjeta mogla biti moguća.

Melanija Tramp se posljednjih dana uključila i u humanitarne pregovore u vezi sa ratom. Bijela kuća je objavila da je pomogla da se postigne lokalno primirje za okupirane Oleške u Hersonskoj oblasti kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći i evakuacija civila.

Tramp je pohvalio njen angažman, rekavši da je u tom slučaju postigla više od profesionalnih pregovarača njegove administracije. Lokalno primirje ne znači prekid rata, već privremenu obustavu borbi na ograničenom području radi humanitarne operacije.

(Mondo)

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Tagovi

Donald Tramp Rusija Ukrajina

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