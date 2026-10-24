Mask šokirao objavom: Ukrajinska vojska koristi „Starlink“ za napade dronovima

Izvršni direktor kompanije „Spejseks“ Ilon Mask izjavio je da ukrajinska vojska koristi satelitski internet „Starlink“ za ofanzivne operacije dronovima, čime, prema njegovim riječima, krši uslove korišćenja tog sistema.

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„Ukrajinska vojska je prekršila uslove korišćenja 'Starlinka' i koristila ga za ofanzivne napade dronovima da ubija ljude. Ta rupa je zatvorena prošle sedmice“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

On je ponovio da je „Starlink“ namijenjen isključivo za odbrambene operacije.

Mask je upozorio da bi isključivanje ovog satelitskog komunikacionog sistema imalo ozbiljne posljedice po ukrajinsku vojsku, tvrdeći da bi se ukrajinska linija fronta u tom slučaju odmah urušila.

„Ovo nije prijetnja, to je jednostavno činjenica“, naveo je Mask.

On je, takođe, istakao da je kompanija „Spejseks“ doprinijela odbrani Ukrajine više nego bilo koja druga privatna kompanija na svijetu.

(Mondo)