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Samo što je Tramp rekao da je mir nikad bliži, Rusi sručili balističke rakete: Grad razoren, ranjeni leže u ruševinama

Samo što je Tramp rekao da je mir nikad bliži, Rusi sručili balističke rakete: Grad razoren, ranjeni leže u ruševinama

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Dok su ruske balističke rakete noćas pustošile Kijev, a nadomak Moskve obarano čak 160 ukrajinskih dronova, Donald Tramp je poručio da kraj rata nikada nije bio bliži nakon što je njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof završio trosatne razgovore sa Vladimirom Putinom.

Samo što je Tramp rekao da je mir nikad bliži, Rusi sručili balističke rakete Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

U ruskom raketnom napadu na Kijev tokom noći povrijeđeno je najmanje šest osoba i oštećena saobraćajna infrastruktura, dok je Moskva istovremeno saopštila da je oborila oko 160 ukrajinskih dronova. Do nove eskalacije na terenu došlo je usred intenzivnih diplomatskih kontakata, nakon kojih je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da rasplet višegodišnjeg sukoba i konačni mir "nikada nisu bili bliži".

Trampove optimistične izjave uslijedile su poslije tročasovnog sastanka u Sankt Peterburgu, gdje je njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof razgovarao direktno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sastanak u Rusiji održan je samo dan nakon konsultacija u Oslu sa evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Diplomatski savjetnik Kremlja Jurij Ušakov saopštio je da je Moskva spremna da obnovi trilateralne pregovore sa Vašingtonom i Kijevom, ali tek oko 10. novembra, nakon završetka međuizbora u Sjedinjenim Državama. Zelenski, sa druge strane, zahtjeva da do susreta dođe bez odlaganja, predlažući zamrzavanje linije fronta na trenutnim položajima kao prvi korak ka miru. Međutim, Moskva taj plan kategorički odbacuje i kao uslov za prekid vatre traži potpuno povlačenje ukrajinske vojske sa preostalih dijelova Donjecke oblasti, što Kijev smatra potpuno neprihvatljivim.

Dodatnu pažnju izazvao je i gest Moskve da iz pritvora pusti američkog državljanina Stivena Habarda. Vitkof je tim povodom Putina javno nazvao "humanistom", što je naišlo na oštre osude u američkom Kongresu. Ipak, izaslanik Bijele kuće ocijenio je razgovore kao konstruktivne, uz napomenu da predstoji još mnogo teškog posla.

Dok borbe ne jenjavaju, iz Kremlja stižu najave o mogućem samitu Putina, Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga u Šenženu krajem novembra, gdje bi sudbina sukoba mogla dobiti konačan epilog.

(Mondo)

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Rusija Ukrajina

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