Masovni protesti paralisali su jug Italije, zbog čega prijeti potpun saobraćajni kolaps i nestašica hrane i goriva, dok je policija prijavila i identifikovala više od 1.300 demonstranata.

Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije pokrenulo je opsežnu akciju identifikacije svih osoba koje nelegalno postavljaju drumske blokade i ometaju javni saobraćaj, posebno u Kampaniji, prenijeli su danas italijanski mediji.

Protesti vozača kamiona i poljoprivrednika, koji danima parališu južnu Italiju, nastavljeni su i danas, pri čemu su učesnici protesta, nezadovoljni cijenama goriva, blokirali nekoliko naplatnih rampi i puteva u regiji Kampanija, kao i u oblastima Napulja i Kazerte.

Već je identifikovano 1.339 osoba, protiv 71 su podnijete krivične prijave, a 242 su administrativno kažnjene, prenosi novinska agencija ADN Kronos.

Vidi opis Opsadno stanje u Italiji zbog protesta: Potpuni kolaps saobraćaja, prijeti nestašica hrane i goriva (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alessandro Bremec / IPA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Duilio Piaggesi / IPA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

MUP Italije je obezbijedio pratnju za brojna transportna vozila, samo u Kampaniji za 500 kamiona čime je omogućeno redovno odvijanje utovara i istovara robe, kako prenosi agencija Tačno.

Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi sazvao je onlajn sastanak sa prefektima i načelnicima policije pogođenih provincija i pozvao na maksimalan oprez zbog mogućih infiltracija kriminalnih grupa.

U Kampaniji su blokade i dalje aktivne na naplatnim rampama Nola, Avelino Est (gdje protestuju i poljoprivrednici), Merkato San Severino (Salerno), kao i u mjestima Kajanelo, Kapua i Kazerta Nord.

Blokada autoprevoznika, koji protestuju zbog visokih cijena goriva, nastavlja se najmanje do 27. oktobra. Oni smatraju da nisu zadovoljavajuće i dovoljne mjere koje je juče obećalo ministarstvo infrastrukture i saobraćaja tokom sastanka sa strukovnim udruženjima.

Saobraćajni kolaps je sve veći čemu doprinosi i loše vrijeme u Kampaniji gdje je na snazi narandžasti meteoalarm, kao i u okolini Napulja i Kazerte.

U utorak je preduzeće EAV najavilo smanjenje autobuskih linija od danas do 24. oktobra, zbog nedostatka goriva mogli bi da se zaustave i metro i vozovi, a ugrožen je i pomorski saobraćaj prema ostrvima Iskija i Pročida.

Sve je veći broj supermarketa sa praznim rafovima zbog nedostatka svježih proizvoda, a lokalni mediji su prenijeli da komunalno preduzeće Asia ima poteškoća sa odvoženjem smeća.

Protest autoprevoznika u Kampaniji doveo je jutros do privremenog zatvaranja petlje na autoputu A1 Milano–Napulj sa autoputem A30 Kazerta–Salerno za vozila koja dolaze iz pravca Rima.

Formirala se i kolona od tri kilometra na dionici između Kazerte Nord i račvanja sa A30 prema Napulju, kao i kolona od dva kilometra na dionici između naplatne rampe Napulj Nord i Kazerte Nord prema Rimu, navodi ADN Kronos.

Protesti su doveli i do nestašice goriva na aerodromima u Krotoneu i Ređo Kalabriji, u tolikoj mjeri da je Italijanska agencija za civilno vazduhoplovstvo ENAV izdala obavještenje avio-kompanijama, upozoravajući ih da avione moraju da snabdiju dovoljnom količinom goriva još na aerodromima polaska.

(Mondo.rs)