Italijanska vlada donijela je hitnu odluku da pošalje 500 dodatnih vojnika na ulice Milana kako bi zaustavila nasilje i zaštitila grad nakon dvodnevnih brutalnih nereda i masovnih pljački prodavnica.

Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Italijanska vlada poslaće 500 dodatnih vojnika kako bi "odbranila Milano" nakon dvodnevnih žestokih uličnih nereda u kojima su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, potvrdio je potpredsjednik vlade Mateo Salvini.

Odluka o raspoređivanju vojnih snaga dio je novog paketa bezbjednosnih mjera o kojima vlada u Rimu danas odlučuje, a donijeta je u trenutku kada su trgovci u centru Milana u strahu od novog talasa nasilja počeli ranije da zatvaraju radnje i izloge zakucavaju daskama i šperpločama, prenosi britanski "Gardijan".

"Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana", objavio je na društvenim mrežama Salvini, lider desničarske Lige koja je dio vladajuće koalicije.

Luksuzni izlozi pod daskama i kartonom

Većina ekskluzivnih butika u čuvenoj modnoj četvrti Via Montenapoleone, gdje se nalaze prestižni brendovi poput "Šanela", "Tifanija" i "Diora", iz predostrožnosti je u potpunosti ispraznila izloge i sklonila skupocjenu robu. Ulicama patroliraju pojačane policijske snage pod punom opremom za razbijanje demonstracija, dok malobrojni turisti u nevjerici posmatraju zabarikadirani centar italijanske ekonomske prijestonice.

Nasilje je buknulo nakon subotnjeg protesta koji je prvobitno počeo mirno, a na kojem su građani zahtijevali bolje javne usluge i mjere protiv rasta troškova života. Međutim, stotine maskiranih izgrednika sa kapuljačama - među kojima je, kako se vjeruje, ogroman broj maloljetnika - preplavile su centar grada, palile kontejnere za smeće i upadale u maloprodajne objekte.

Vidi opis Vojska izlazi na ulice Milana! Luksuzne radnje zabarikadirane, vlada sprema zakon za maloljetničke bande (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alessandro Bremec / IPA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Duilio Piaggesi / IPA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Na meti pljačkaša našle su se prodavnice sportske opreme "Dekatlon" i "Arkteriks", kao i poslovnice mobilnog operatera "Vodafon". Radnje brendova "Levis" i "Ander armor" osvanule su potpuno prelivene kartonom i drvenim panelima kako bi se spriječio novi upad.

Meloni sprema udar na maloljetničke bande

Italijanska premijerka Đorđa Meloni najoštrije je osudila nasilje i održala hitan sastanak sa ključnim ministrima i čelnicima obavještajnih i bezbjednosnih službi.

"Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i oštrim mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja", poručio je ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Antonio Tajani.

Kako prenosi list "Korijere dela sera", Meloni u sklopu novih propisa planira drastično produženje preventivnog pritvora za maloljetnike, kao i frontalni obračun sa omladinskim bandama koje organizuju upade. Takođe, razmatra se ubrzano stupanje na snagu pojedinih odredbi novog zakona o bezbjednosti koji se već nalazi pred parlamentom.

Hapšenja širom sjevera zemlje i "francuski scenario"

Podaci policije pokazuju razmjere haosa: samo tokom nereda u nedjelju u Milanu privedena je 271 mlada osoba. Sukobi su prethodno zabilježeni i u drugim gradovima na sjeveru Italije - Bolonji, Breši, Bergamu i Torinu, gdje je uhapšeno 28 demonstranata.

Scene sa ulica Milana neodoljivo podsjećaju na dramatične događaje u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine hiljada ljudi danima na ulicama zbog skoka cijena goriva, krize u prosvjeti i visokih troškova života, što je dovelo do nekih od najnasilnijih uličnih okršaja viđenih posljednjih godina u Evropi.

(Mondo)