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Vojska izlazi na ulice Milana! Luksuzne radnje zabarikadirane, vlada sprema zakon za maloljetničke bande (Foto)

Vojska izlazi na ulice Milana! Luksuzne radnje zabarikadirane, vlada sprema zakon za maloljetničke bande (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Italijanska vlada donijela je hitnu odluku da pošalje 500 dodatnih vojnika na ulice Milana kako bi zaustavila nasilje i zaštitila grad nakon dvodnevnih brutalnih nereda i masovnih pljački prodavnica.

Vojska izlazi na ulice Milana, luksuzne radnje zabarikadirane Izvor: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia

Italijanska vlada poslaće 500 dodatnih vojnika kako bi "odbranila Milano" nakon dvodnevnih žestokih uličnih nereda u kojima su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, potvrdio je potpredsjednik vlade Mateo Salvini.

Odluka o raspoređivanju vojnih snaga dio je novog paketa bezbjednosnih mjera o kojima vlada u Rimu danas odlučuje, a donijeta je u trenutku kada su trgovci u centru Milana u strahu od novog talasa nasilja počeli ranije da zatvaraju radnje i izloge zakucavaju daskama i šperpločama, prenosi britanski "Gardijan".

"Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana", objavio je na društvenim mrežama Salvini, lider desničarske Lige koja je dio vladajuće koalicije.

Luksuzni izlozi pod daskama i kartonom

Većina ekskluzivnih butika u čuvenoj modnoj četvrti Via Montenapoleone, gdje se nalaze prestižni brendovi poput "Šanela", "Tifanija" i "Diora", iz predostrožnosti je u potpunosti ispraznila izloge i sklonila skupocjenu robu. Ulicama patroliraju pojačane policijske snage pod punom opremom za razbijanje demonstracija, dok malobrojni turisti u nevjerici posmatraju zabarikadirani centar italijanske ekonomske prijestonice.

Nasilje je buknulo nakon subotnjeg protesta koji je prvobitno počeo mirno, a na kojem su građani zahtijevali bolje javne usluge i mjere protiv rasta troškova života. Međutim, stotine maskiranih izgrednika sa kapuljačama - među kojima je, kako se vjeruje, ogroman broj maloljetnika - preplavile su centar grada, palile kontejnere za smeće i upadale u maloprodajne objekte.

Na meti pljačkaša našle su se prodavnice sportske opreme "Dekatlon" i "Arkteriks", kao i poslovnice mobilnog operatera "Vodafon". Radnje brendova "Levis" i "Ander armor" osvanule su potpuno prelivene kartonom i drvenim panelima kako bi se spriječio novi upad.

Meloni sprema udar na maloljetničke bande

Italijanska premijerka Đorđa Meloni najoštrije je osudila nasilje i održala hitan sastanak sa ključnim ministrima i čelnicima obavještajnih i bezbjednosnih službi.

"Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i oštrim mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja", poručio je ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Antonio Tajani.

Kako prenosi list "Korijere dela sera", Meloni u sklopu novih propisa planira drastično produženje preventivnog pritvora za maloljetnike, kao i frontalni obračun sa omladinskim bandama koje organizuju upade. Takođe, razmatra se ubrzano stupanje na snagu pojedinih odredbi novog zakona o bezbjednosti koji se već nalazi pred parlamentom.

Hapšenja širom sjevera zemlje i "francuski scenario"

Podaci policije pokazuju razmjere haosa: samo tokom nereda u nedjelju u Milanu privedena je 271 mlada osoba. Sukobi su prethodno zabilježeni i u drugim gradovima na sjeveru Italije - Bolonji, Breši, Bergamu i Torinu, gdje je uhapšeno 28 demonstranata.

Scene sa ulica Milana neodoljivo podsjećaju na dramatične događaje u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine hiljada ljudi danima na ulicama zbog skoka cijena goriva, krize u prosvjeti i visokih troškova života, što je dovelo do nekih od najnasilnijih uličnih okršaja viđenih posljednjih godina u Evropi.

(Mondo)

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Milano neredi protesti

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