Italijanska vlada donijela je hitnu odluku da pošalje 500 dodatnih vojnika na ulice Milana kako bi zaustavila nasilje i zaštitila grad nakon dvodnevnih brutalnih nereda i masovnih pljački prodavnica.
Italijanska vlada poslaće 500 dodatnih vojnika kako bi "odbranila Milano" nakon dvodnevnih žestokih uličnih nereda u kojima su se demonstranti sukobili sa policijom, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, potvrdio je potpredsjednik vlade Mateo Salvini.
Odluka o raspoređivanju vojnih snaga dio je novog paketa bezbjednosnih mjera o kojima vlada u Rimu danas odlučuje, a donijeta je u trenutku kada su trgovci u centru Milana u strahu od novog talasa nasilja počeli ranije da zatvaraju radnje i izloge zakucavaju daskama i šperpločama, prenosi britanski "Gardijan".
"Od riječi do djela: još 500 vojnika za odbranu Milana", objavio je na društvenim mrežama Salvini, lider desničarske Lige koja je dio vladajuće koalicije.
Luksuzni izlozi pod daskama i kartonom
Većina ekskluzivnih butika u čuvenoj modnoj četvrti Via Montenapoleone, gdje se nalaze prestižni brendovi poput "Šanela", "Tifanija" i "Diora", iz predostrožnosti je u potpunosti ispraznila izloge i sklonila skupocjenu robu. Ulicama patroliraju pojačane policijske snage pod punom opremom za razbijanje demonstracija, dok malobrojni turisti u nevjerici posmatraju zabarikadirani centar italijanske ekonomske prijestonice.
Nasilje je buknulo nakon subotnjeg protesta koji je prvobitno počeo mirno, a na kojem su građani zahtijevali bolje javne usluge i mjere protiv rasta troškova života. Međutim, stotine maskiranih izgrednika sa kapuljačama - među kojima je, kako se vjeruje, ogroman broj maloljetnika - preplavile su centar grada, palile kontejnere za smeće i upadale u maloprodajne objekte.
Vojska izlazi na ulice Milana! Luksuzne radnje zabarikadirane, vlada sprema zakon za maloljetničke bande (Foto)
Na meti pljačkaša našle su se prodavnice sportske opreme "Dekatlon" i "Arkteriks", kao i poslovnice mobilnog operatera "Vodafon". Radnje brendova "Levis" i "Ander armor" osvanule su potpuno prelivene kartonom i drvenim panelima kako bi se spriječio novi upad.
Meloni sprema udar na maloljetničke bande
Italijanska premijerka Đorđa Meloni najoštrije je osudila nasilje i održala hitan sastanak sa ključnim ministrima i čelnicima obavještajnih i bezbjednosnih službi.
"Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, između ostalog i oštrim mjerama usmjerenim na suzbijanje maloljetničkog nasilja", poručio je ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Antonio Tajani.
Kako prenosi list "Korijere dela sera", Meloni u sklopu novih propisa planira drastično produženje preventivnog pritvora za maloljetnike, kao i frontalni obračun sa omladinskim bandama koje organizuju upade. Takođe, razmatra se ubrzano stupanje na snagu pojedinih odredbi novog zakona o bezbjednosti koji se već nalazi pred parlamentom.
Hapšenja širom sjevera zemlje i "francuski scenario"
Podaci policije pokazuju razmjere haosa: samo tokom nereda u nedjelju u Milanu privedena je 271 mlada osoba. Sukobi su prethodno zabilježeni i u drugim gradovima na sjeveru Italije - Bolonji, Breši, Bergamu i Torinu, gdje je uhapšeno 28 demonstranata.
Scene sa ulica Milana neodoljivo podsjećaju na dramatične događaje u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine hiljada ljudi danima na ulicama zbog skoka cijena goriva, krize u prosvjeti i visokih troškova života, što je dovelo do nekih od najnasilnijih uličnih okršaja viđenih posljednjih godina u Evropi.
(Mondo)