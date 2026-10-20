Donald Tramp najavio mogućnost trilateralnog sastanka sa Putinom i Si Đinpingom o nuklearnom oružju i Ukrajini.

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Američki predsjednik Donald Trampizjavio je da je spreman da učestvuje na trilateralnom sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom i istakao da misli da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine.

Glavna tema razgovora koji bi mogao da bude održan narednog mjeseca u Kini, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), bila bi nuklearno naoružanje i nuklearno razoružanje, prenosi Rojters.

"Razgovarali bismo o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju. Ako predsjednik Si želi da se sastanak održi, učestvovao bih", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće, piše agencija Tačno.

Vidi opis Tramp precrtao Zelenskog? Šokantna poruka američkog predsjednika pred istorijski samit sa Putinom i Sijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TOM BRENNER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TOM BRENNER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kremlj je ranije saopštio da je mogućnost susreta trojice lidera na marginama predstojećeg samita APEC-a u Kini razmatrana tokom razgovora, dok je list "Volstrit džurnal" prethodno objavio da je Putin pokrenuo pitanje takvog sastanka u cilju pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Upitan da li bi bio spreman da pregovara o završetku rata bez ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Tramp je rekao da je spreman da učini sve što može da se sukob okonča, bez obzira na to da li je ukrajinski lider prisutan.

"Mislim da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", rekao je Tramp, dodajući da bi možda bilo vreme da Zelenski prepusti tu ulogu nekom drugom.

(Mondo)