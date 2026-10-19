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Misterija ubistva djeteta iz 1960. riješena, ali kasno: DNK razotkrio stravičnu istinu, ubica umro prije 20 godina

Misterija ubistva djeteta iz 1960. riješena, ali kasno: DNK razotkrio stravičnu istinu, ubica umro prije 20 godina

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Američka policija riješila je ubistvo osmogodišnje djevojčice iz 1960. godine i otkrila da je ubica bio nekadašnji detektiv Čikaga Tomas Mekinerni, koji je umro prije 20 godina.

Detektiv razotkriven kao ubica djevojčice nakon 66 godina Izvor: Youtube/CBS Chicago/Chicago police department/CrimePulseStories

Američka policija je uz pomoć savremene forenzičke tehnologije povezala bivšeg detektiva za ubistva sa neriješenim slučajem iz 1960. godine. Muškarac je umro prije 20 godina, a istražitelji sada provjeravaju da li je učestvovao i u drugim zločinima.

DNK tragovi i otisak prsta povezali su bivšeg čikaškog policijskog detektiva Tomasa F. Mekinernija Mlađeg sa ubistvom osmogodišnje Glorije Kovalevič, koja je nestala na putu do crkve u novembru 1960. godine.

Izvor: Youtube/CBS Chicago/Chicago police department

Policija je objavila da su nove forenzičke metode omogućile povezivanje dokaza sa mjesta zločina sa Mekinernijem, koji je preminuo 2006. godine.

Glorija je 12. novembra 1960. krenula od kuće na jutarnju misu nakon što ju je majka poljubila. Do crkve nikada nije stigla. Njeno tijelo pronađeno je oko četiri sata nakon nestanka, odbačeno u jarak na području šumskog rezervata na jugozapadu Čikaga. Djevojčica je ubijena hicem iz vatrenog oružja.

Policija je tada pokrenula opsežnu istragu. Istražitelji su obišli stotine kuća, razgovarali sa više od 1.300 ljudi, a na poligrafskom testiranju ispitali više od desetak osoba. Uprkos tome, slučaj decenijama nije bio riješen.

Istražitelji su sačuvali metak, Glorijin kaput i cipele, kao i bijelu torbicu za prvu pričest u kojoj je djevojčica nosila molitvenik. Na remenu torbice bio je sačuvan i otisak prsta. Uz pomoć Federalnog istražnog biroa (FBI), policije savezne države Ilinois i savremene forenzičke tehnologije, istražitelji su DNK tragove sa predmeta povezanih sa zločinom i otisak prsta povezali sa Mekinernijem.

On se čikaškoj policiji pridružio 1959. godine, a kasnije je postao detektiv za ubistva i radio na slučajevima nasilničkih zločina. Iz policije je otišao u penziju 1987. godine. Nakon toga radio je u kancelariji saveznog javnog branioca u Rinu i Las Vegasu, sve do penzionisanja 2004. godine.

Čikaška policija je u izjavi za Asošijeted pres navela da je poražavajuće prihvatiti činjenicu da Mekinerni nikada nije identifikovan i pozvan na odgovornost dok je bio živ. Budući da je umro 2006. godine, neće mu se suditi za taj zločin.

Izvor: Youtube/CrimePulseStories

Kancelarija državnog tužioca okruga Kuk, u kojem je Glorija ubijena, objavila je da nastoji da identifikuje druge slučajeve u kojima je Mekinerni možda učestvovao. FBI je takođe poručio da istražuje sve tragove koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju drugih neriješenih zločina iz tog perioda, javlja Večernji.

Tehnologija koja je dovela do identifikacije osumnjičenog omogućava policijskim i saveznim istražiteljima poređenje forenzičkih tragova sa genetičkim profilima dostupnim na genealoškim internet stranicama. Slična metoda pomogla je i u identifikovanju takozvanog "Ubice iz Zlatne države", odgovornog za niz silovanja i ubistava u Kaliforniji tokom 1970-ih i 1980-ih godina.

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