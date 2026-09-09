Članice porote progovorile su o drami iza zatvorenih vrata i otkrile su kako je stav samo jednog čovjeka spriječio oslobađajuću presudu za Lindzi Klensi i srušio cijelo suđenje.

Izvor: YouTube / Planet / Profimedia

Članovi porote na suđenju Lindzi Klensi prvi put su javno govorili o tajnim vijećanjima i šta je dovelo do pat-pozicije prije nego što se ovaj slučaj pod velikom pažnjom javnosti završio poništenjem postupka.

Tri članice porote, uključujući i predsjednicu izjavile su za NBC da je panel bio spreman da donese presudu prema kojoj Klensi nije kriva zbog neuračunljivosti u ubistvu svoja tri djeteta, ali da jedan porotnik nije želio da se saglasi.

Predsjednica porote je rekla da je taj član porote "priznao da ima osnovanu sumnju" u njenu krivičnu odgovornost, ali da nije želio da pristane na presudu o oslobađanju usljed neuračunljivosti.

Klensi nije negirala ubistva, ali su njeni advokati tvrdili da je patila od postporođajne psihoze. Tužioci su tvrdili da je donijela proračunatu odluku. Identitet devet žena i tri muškarca u poroti nije javno objavljen, a sudija je zabranio bilo kakvo fotografisanje ili snimanje porotnika tokom suđenja kako bi sačuvali svoju anonimnost.

Vidi opis Kako je propalo suđenje majci koja je ubila troje djece: Porota htjela da oslobodi Klensi, jedan čovjek minirao sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Josh Reynolds/FR25426 AP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međutim, u SAD, kada se slučaj završi, svaki porotnik može samostalno da odluči da li će javno govoriti o slučaju i vijećanjima. Porotnici se često odlučuju da progovore, neki čak pišu i knjige nakon velikih i medijski ispraćenih slučajeva poput ovog sa Klansi.

BBC, koji je pratio suđenje u sudnici, potvrdio je da su tri žene koje su govorile za NBC zaista bile članice porotničkog panela.

Dramatični detalji iz prostorije za vijećanje

U intervjuu za lokalnu njujoršku i bostonsku podružnicu NBC-ja (NBC10), koji je emitovan u utorak, predsjednica porote penzionisana nastavnica petog razreda nazvala je nemogućnost postizanja presude "užasnom" i "emocionalnim rolerkosterom". Predsjednik porote djeluje kao portparol porote u svakom pravnom slučaju u SAD, što znači da je to osoba koja saopštava presudu i šalje napomene sudiji u ime panela od 12 članova.

Ona je rekla da su vijećanja bila teška, ispunjena "sa puno plača", "puno suza, a zatim i zagrljaja".

"Bila sam tako tužna, tako tužna što nismo mogli da donesemo presudu za Lindzi. Bilo je to veoma slamajuće za srce", dodala je ona.

Tokom cijelog intervjua, tri žene su rekle da je porota bila u skoro potpunoj saglasnosti da donese presudu, ali da porotnik koji se protivio nije želio da promijeni mišljenje. Predsjednica je navela da je taj jedini porotnik "priznao da ima osnovanu sumnju i ja sam počela da popunjavam formulare, bila sam tako uzbuđena".

"Bila je dopola završila sa popunjavanjem obrazaca za presudu kada je porotnik koji se protivio, za koga je rekla da je bio muškarac, nastavio: 'Ali ja i dalje neću reći da nije kriva zbog neuračunljivosti'", prenosi ona njegove riječi.

Muškarac o kome je riječ nije se javno oglasio i nije odgovorio na ove komentare.

Rasprave i uloga dokaza

Tri porotnice su napomenule da su njihova vijećanja dovela do svađa i vikanja, što se u nekim trenucima moglo čuti i kroz zidove.

"Prema zakonu države Masačusets, na Klensi nije bio teret da dokaže svoju mentalnu bolest i da joj nedostaje krivična odgovornost. Umjesto toga, na tužilaštvu je bilo da van razumne sumnje dokaže da je bila krivično odgovorna kada je ubila svoju djecu", izjavila je ranije za BBC advokatica za krivična pitanja Elis Heršon.

"Nismo pokušavali da utvrdimo da li je ubila djecu. Jeste, i to je priznala. Pokušavali smo da shvatimo da li je u to vrijeme razlikovala dobro od zlog“, objasnila je predsjednica porote u intervjuu za NBC

Tri porotnice su napomenule da se nisu osjećale ubijeđeno od strane tužilaštva.

"Sve je dokazivalo da je voljela svoju djecu, tako da je morala da doživi slom i nije znala šta radi", rekla je predsjednica porote.

Druga porotnica, koja radi za državnog vojnog dobavljača, rekla je da je porotnik koji se protivio imao pitanja o tome koje je lijekove Klensi uzimala.

"Imali smo toksikološke izvještaje. Mogli smo tačno da vidimo količine. On je potpuno zanemario informacije koje su mu one dale“, rekla je ona, dodajući da je u poroti bilo medicinskih sestara koje su govorile o tome.

Treća porotnica, kuvarica u centru za stare, rekla je da su joj tužioci u ovom slučaju djelovali "veoma, veoma surovo".

"Nisu imali nijednog svjedoka o njenom karakteru koji bi rekao da je Lindzi bila loša majka", istakla je ona.

Tokom suđenja, tužioci su pozvali na desetine svjedoka, uključujući nekoliko ljekara, pokušavajući da dokažu da je Klansi donijela proračunatu odluku da ubije svoju djecu u podrumu njihove kuće u Masačusetsu.

Poništenje postupka i neizvjesna budućnost

Ovaj mračni slučaj doveo je do niza dramatičnih obrta dok je porota vijećala skoro 40 sati tokom sedam dana kako bi odlučila o sudbini Lindzi Klensi. Više puta su signalizirali da su u pat-poziciji, a u jednom trenutku su rekli sudiji da jedan član panela ne slijedi uputstva sudije o osnovanoj sumnji.

Ovaj slijed događaja doveo je do toga da je branilac Lindzi Klansi zatražio da se porotnik koji opstruiše ukloni iz panela, što je zahtjev koji je brzo odbijen, prije nego što je panel ponovo saopštio da ne može da donese jednoglasnu odluku. Sudija Vilijam Salivan je potom u petak proglasio poništenje postupka.

Vidi opis Kako je propalo suđenje majci koja je ubila troje djece: Porota htjela da oslobodi Klensi, jedan čovjek minirao sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: David L. Ryan/Pool The Boston Globe Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: David L. Ryan/Pool The Boston Globe Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: David L. Ryan/Pool The Boston Globe Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: David L. Ryan/Pool The Boston Globe Br. slika: 4 4 / 4

Poništenje suđenja ostavlja i slučaj i budućnost Lindzi Klensi neizvjesnim, dok tužioci procjenjuju da li žele da pošalju slučaj na drugo suđenje sa novom porotom.

Advokat Lindzi Klensi, Kevin Redington, u međuvremenu je izjavio da se nada postizanju sporazuma sa tužiocima kako slučaj ne bi išao na drugo suđenje.

Tri porotnice su rekle za NBC da se nadaju da neće biti drugog suđenja, ali ako ga bude, sve tri su izjavile da planiraju da mu prisustvuju kako bi pružile podršku Lindzi Klensi.