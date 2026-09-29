Dvojica bivših mađarskih ministara iz Orbanove vlade privedena: Sumnja se na zloupotrebu miliona evra i mito

Dvojica bivših ministara iz vlade Viktora Orbana privedena su nakon ukidanja poslaničkog imuniteta zbog sumnje na zloupotrebu javnog novca i primanje mita.

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Dvojica bivših ministara iz vlade Viktora Orbana privedena su u Mađarskoj zbog sumnje na zloupotrebu javnog novca i primanje mita, svega nekoliko sati nakon što im je parlament ukinuo poslanički imunitet. Obojica negiraju optužbe.

Balaž Hanko, bivši ministar kulture i poslanik Orbanovog Fidesa, priveden je u ponedjeljak kasno uveče. Tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu sredstava Nacionalnog fonda za kulturu.

Istog dana priveden je i Mikloš Šeštak, poslanik KDNP-a, koji je od 2014. do 2018. godine bio ministar nacionalnog razvoja. On se sumnjiči za primanje mita povezanog sa državnim nabavkama i građevinskim projektima.

Mađarski parlament je u ponedjeljak ukinuo imunitet Hanku i Šeštaku, čime je otvoren put za nastavak krivičnih postupaka protiv njih. Istom odlukom ukinut je i imunitet premijeru Peteru Mađaru, protiv kojeg se vodi odvojen postupak.

Milioni evra u centru istrage

Prema navodima tužilaštva, Hanko je kao ministar kulture i inovacija nadzirao Nacionalni fond za kulturu, a istražitelji sumnjaju da je kroz taj fond nezakonito raspoređeno 17,3 milijarde forinti, odnosno oko 47 miliona evra.

Tužilaštvo tvrdi da su sredstva dodjeljivana mimo propisanih procedura, uključujući novac koji je navodno korišten za političke svrhe. Hanko odbacuje optužbe i tvrdi da je postupak politički motivisan.

U julu je policija pretresla prostorije Fidesa i zaplijenila stranačke servere u okviru istrage povezane sa Nacionalnim fondom za kulturu. Orban je tada optužio vlasti da vode lažnu istragu protiv njegove stranke.

Šeštak se, prema navodima tužilaštva, sumnjiči da je u vrijeme dok je bio ministar nacionalnog razvoja primao mito od građevinskih kompanija. Istraga se, između ostalog, odnosi na poslove povezane sa državnom autobuskom kompanijom Volanbus i javnim građevinskim projektima.

Mađarsko tužilaštvo navodi da su Šeštak i tadašnji direktor kompanije za upravljanje državnom imovinom ostvarili oko 11 milijardi forinti nezakonite koristi. Šeštak negira krivicu.

Ukidanje imuniteta i postupak protiv premijera

Parlament je odluku o ukidanju imuniteta za sva tri poslanika donio sa 139 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih. Fides i njegov saveznik KDNP nisu učestvovali u glasanju.

Premijer Peter Mađar sam je podržao ukidanje svog imuniteta, navodeći da želi da se odbrani od optužbi koje smatra politički motivisanim.

Protiv njega se vodi postupak zbog incidenta iz 2024. godine, kada je, prema navodima tužilaštva, uzeo telefon muškarcu koji ga je snimao u noćnom klubu i bacio ga u Dunav. Mađar negira da je počinio krivično djelo i slučaj opisuje kao politički motivisan.

Istrage protiv Hanka i Šeštaka predstavljaju prve veće postupke protiv visokih funkcionera iz Orbanuove 16-godišnje ere vlasti, dok nova vlada najavljuje širu borbu protiv korupcije.

Nova mađarska antikorupcijska institucija objavila je i prva četiri slučaja kojima će se baviti, među kojima su navodi o prodaji političkih veza radi dobijanja boravišnih dozvola, korupciji u lokalnim vlastima, državnim investicijama i neopravdanim troškovima za propagandu i događaje.