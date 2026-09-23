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Brisel popušta: Evropska komisija predložila odmrzavanje 4,2 milijarde evra za Mađarsku

Brisel popušta: Evropska komisija predložila odmrzavanje 4,2 milijarde evra za Mađarsku

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Evropska komisija je predložila Savjetu EU da ukine zaštitne mjere usvojene 2022. godine i odmrzne 4,2 milijarde evra namijenjenih Mađarskoj, objavaljeno je na internet stranici Unije.

Evropska komisija predložila odmrzavanje 4,2 milijarde evra za Mađarsku Izvor: Tenor

U saopštenju se navodi da je odluka donesena pošto Komisija smatra da je Mađarska riješila pitanje kršenja vladavine prava, koje je uticalo na budžet EU.

Iz Komisije su dodali da su procijenjene mjere koje je Mađarska objavila 9. septembra 2026. godine, kao i njihovu primjenu, i da je Komisija zaključila da je Budimpešta riješila prethodno utvrđene slabosti i nedostatke u oblastima kao što su javne nabavke, okvir za borbu protiv korupcije, rizici od sukoba interesa i efikasnost tužilačkih postupaka.

"Mađarska je preduzela važne korake da bi ojačala vladavinu prava i zaštitila finansijske interese Unije. Danas predlažemo da otključamo 4,2 milijarde evra i ponovo otvorimo vrata programa `Erazmus plus` i `Horizont Evropa` za mađarske studente i istraživače", izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je dodala da joj je drago što će Mađarska "ponovo u potpunosti imati koristi od mogućnosti koje stvara Unija" i da "to pokazuje da reforme daju rezultate".

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