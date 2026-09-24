Predsjednik Kine počeo zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama

Predsjednik Kine, Si Đinping, je juče poslije podne stigao u Vašington čime je počela njegova državna posjeta SAD na poziv američkog predsjednika, Donalda Trampa.

Izvor: KMG

Kada su Si Đinping i njegova supruga, Peng Lijuen, stigli u vazduhoplovnu bazu Endruz u Vašingtonu, dočekali su ih američki predsjednik, Donald Tramp, i njegova supruga Melanija.

„To je posjeta koja privlači pažnju cijelog svijeta. Predsjednik Si je veliki lider. Ovo je veliki trenutak. Očekujem da sa predsjednikom Sijem ozbiljno razgovaram kako bismo unaprijedili odnose dvije zemlje“, rekao je Tramp.

Američka djeca poklonila su cvijeće Si Đinpingu i Peng Lijuen. Počast su im odali vojnici koji su stajali sa obe strane crvenog tepiha. Vojni orkestar izveo je himne Kine i SAD. Ispaljen je 21 počasni plotun. Ratni avioni su nadlijetali ceremoniju u znak počasti.

Si je održao govor, u kojem je u ime kineskog naroda uputio iskrene pozdrave i najbolje želje američkom narodu.

Si je ukazao da su Kina i SAD velike zemlje, kao i da su kineski i američki narod veliki. „Kineski i američki narod već dugo održavaju prijateljske kontakte. Interesi dvije strane duboko su povezani. Dvije zemlje treba da budu partneri, a ne rivali. Ostvarivanje velikog nacionalnog podmlađivanja Kine i nastojanje Amerike da ponovo postane velika mogu u potpunosti da se odvijaju paralelno i da donesu dobrobit svijetu”, rekao je predsjednik Kine.

„Kada je predsjednik Tramp posjetio Kinu u maju ove godine, dogovorili smo se da uspostavimo konstruktivne, strateške i stabilne odnose Kine i SAD, pružajući strateško usmjerenje. Kina i SAD treba da unapređuju stabilne odnose u kojima dominira saradnja, konkurencija je odmjerena, nesuglasice su pod kontrolom, a mir je moguć, kako bi pronašle pravilan način za suživot dvije velike zemlje u novoj epohi“, naveo je Si.

Istakao je da se svijet razvija i da se vremena mijenjaju, ali da se istorijska logika koegzistencije Kine i SAD nije promijenila. Dodao je da se dobre želje naroda dvije zemlje za prijateljskom saradnjom takođe nisu promijenile, kao ni očekivanja međunarodne zajednice od Kine i SAD.

„Očekujem da sa predsjednikom Trampom detaljno razgovaram o važnim pitanjima koja se tiču odnosa dvije zemlje i svjetske situacije, neprekidno obogaćujem sadržaj konstruktivnih, strateških i stabilnih odnosa Kine i SAD i da širim prostor za komunikaciju i saradnju u svim oblastima između dvije zemlje. Takođe očekujem susret sa ljudima iz različitih društvenih slojeva u SAD radi produbljivanja prijateljstva. Vjerujem da će, uz zajedničke napore obje strane, ova posjeta zasigurno postići značajne rezultate, unaprijediti dobrobit naroda dvije zemlje i unijeti nadu za svjetski mir“, rekao je Si.

(Mondo.rs)