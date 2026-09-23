Urušilo se gradilište u Beogradu: Pukao potporni zid, automobil propao sa betonskom konstrukcijom (Video)

Na gradilištu u beogradskom naselju Vojvode Vlahovića došlo je do obrušavanja potpornog zida, pri čemu se automobil prevrnuo zajedno sa betonskom konstrukcijom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Vojvode Vlahovića, na samom uglu sa Ulicom Braće Jerković, došlo je do obrušavanja dijela gradilišta.

Nakon pucanja potpornog zida, beton se srušio, a sa njim se prevrnuo i automobil koji je bio parkiran u blizini, kako se vidi na objavi Instragram profila "moj_beo_grad_":

Prema prvim informacijama sa terena, u ovoj nesreći nema povrijeđenih lica, a zabilježeni su prizori situacije neposredno nakon rušenja konstrukcije.

(Mondo.rs)