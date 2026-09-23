"Brod slobode" je inženjerski projekat čiji je cilj stvaranje prve stalne plutajuće metropole na svijetu.

Izvor: Facebook/Cruise Fever

Grad sa školama, bolnicama i stadionom usred okeana za sada postoji samo u planovima. Njegovi tvorci tvrde da bi u njemu mogle da žive desetine hiljada ljudi, dok bi im svijet bio nadohvat ruke. Grad bi stalno plovio i pristajao u različite luke.

Projekat se zove "Brod slobode" (Freedom Ship). Zamišljen je kao plovilo dugo najmanje kilometar i po, sa stambenim četvrtima, tramvajem i pistom za manje avione. Prema najavama, svakih nekoliko godina obišao bi svet, a njegovi tvorci nadaju se da bi mogao da zaplovi do 2030. godine.

Grad veći od grada

Vidi opis Prvi plutajući grad mogao bi da zaplovi do 2030. godine: Kako će izgledati i ko će u njemu živjeti? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 10 / 10

"Brod slobode" je još devedesetih godina prošlog veka osmislio američki inženjer Norman Nikson, kao alternativu prenaseljenim priobalnim metropolama. Projekat je ponovo pokrenula kompanija Freedom Cruise Line International, sa sjedištem na Floridi. Prema novim planovima, plovilo bi bilo dugo između 1,5 i 1,8 kilometara, široko oko 230 metara i imalo bi 30 paluba. Njegova masa procjenjuje se na oko 2,3 miliona tona. Poređenja radi, bilo bi oko četiri puta duže od najvećeg današnjeg kruzera.

Unutra je planiran čitav grad, domovi za 50.000 stalnih stanovnika, prostor za još 10.000 privremenih posjetilaca i smještaj za 20.000 članova posade koji bi održavali plutajuću infrastrukturu. Stanovnici bi se kretali internim tramvajem, dok bi vezu s kopnom održavali helikopteri i čamci. Na gornjoj palubi bilo bi osam heliodroma.

Vidi opis Prvi plutajući grad mogao bi da zaplovi do 2030. godine: Kako će izgledati i ko će u njemu živjeti? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Facebook/Cruise Fever Br. slika: 10 10 / 10

Vrijednost "Broda slobode" procjenjuje se na 12 do 16 milijardi dolara, a finansiranje se traži već decenijama. Otvorena su i pitanja upravljanja - ko bi brinuo o bezbjednosti, koji zakoni bi važili i kako bi bio uređen život na međunarodnim vodama.

Postoje i tehničke nedoumice. Stručnjaci dovode u pitanje sposobnost konstrukcije duge kilometar i po da izdrži oluje na otvorenom okeanu. Tek treba rešiti i odlaganje otpada, snabdevanje hranom i obezbjeđivanje energije za desetine hiljada ljudi. Ekološke organizacije upozoravaju da bi plutajući gradovi mogli da ugroze morske ekosistem, ako se ti rizici ne uzmu u obzir pri projektovanju.

Ko bi živio u njemu?

Odgovor zavisi od projekta. "Brod slobode" se predstavlja kao autonomna zajednica za ljude koji žele da žive na moru, bez stalne veze s jednom zemljom. Među mogućim stanovnicima pominju se imućni ljudi, preduzetnici koji posluju međunarodno i oni koji žele da se udalje od političke nestabilnosti.

Šta možemo da očekujemo do 2030. godine?

Ako se planovi makar delimično ostvare, do kraja decenije mogle bi da se pojave prve naseljene plutajuće strukture. Da li će takav život zaista postati moguć za hiljade ljudi, pokazaće naredne godine.

U videu takođe možete da pogledate kako bi izgledao:

Brod slobode Izvor: YouTube/Global Update

(MONDO)