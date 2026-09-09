Stari teretni brod pretvorili u plutajuću bolnicu: Ima tri operaciona bloka, uključujući i operacionu salu u porodilištu

Stari teretni brod dobio je potpuno novi život – pretvoren je u ogromnu plutajuću bolnicu sa 111 kreveta, tri operaciona bloka i najsavremenijom medicinskom opremom. Može da zbrine čak 13.000 pacijenata mjesečno, a u krizno područje može biti upućen za samo 72 sata.

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Umjesto da završi na otpadu, jedan stari teretni brod dobio je potpuno novu namjenu. Švajcarski stručnjaci pretvorili su ga u savremenu plutajuću bolnicu koja može da pruži medicinsku pomoć u područjima pogođenim ratovima, prirodnim katastrofama i velikim humanitarnim krizama.

Brod raspolaže sa oko 9.300 kvadratnih metara prostora raspoređenog na sedam etaža. Može da primi oko 13.000 ambulantnih i hitnih pacijenata mjesečno, obavi približno 800 hospitalizacija i izvede oko 300 operacija. Posebna prednost je njegova autonomija, bolnica može da funkcioniše duže od 60 dana bez dodatnog snabdijevanja, dok do kriznog područja može da bude upućena u roku od 72 sata od aktiviranja misije.

Projekat su razvili Worldwide Hospitals (WWH) i Pocket Hospital Switzerland AG, dok je velika transformacija broda izvedena u Njemačkoj. Nekadašnji kontejnerski brod prošao je složenu prenamjenu kojom je njegova unutrašnjost pretvorena u visokotehnološku, modularnu zdravstvenu ustanovu.

Bolnica na sedam etaža

Na brodu se nalaze tri operaciona bloka, uključujući i operacionu salu u okviru porodilišta, koja posjeduje prostor za neonatalnu reanimaciju. Pacijentima su na raspolaganju 111 bolničkih kreveta, među kojima je 12 namijenjeno intenzivnoj njezi, kao i 32 ambulante za specijalističke preglede.

Bolnica posjeduje i kompletno radiološko odjeljenje sa CT skenerom, digitalnim rendgenom i ultrazvučnim uređajem. Tu su još odjeljenje za dijalizu, izolacione sobe sa negativnim pritiskom i brojni tehnički i logistički prostori neophodni za samostalan rad čitavog sistema.

Umjesto klasične rekonstrukcije unutrašnjosti broda, projektanti su primijenili modularni sistem. Ugrađene su posebno dizajnirane medicinske jedinice poznate kao High-Cube Heavy Duty (HĆD) moduli. One su unaprijed proizvedene u kontrolisanim fabričkim uslovima i projektovane tako da zadovolje stroge evropske medicinske standarde.

Moduli omogućavaju stvaranje sterilnih i precizno kontrolisanih prostora za složene operacije i intenzivno liječenje, a istovremeno su prilagođeni specifičnim uslovima plovidbe. Njihov sistem povezivanja, poznat kao "Click-and-Connect", omogućava brzu montažu i prilagođavanje različitim kompatibilnim plovilima.

Priznanje struke

Ovaj neobičan projekat već je privukao pažnju stručne javnosti. Plutajuća bolnica našla se među finalistima u kategoriji "zdravlje" na Svjetskom festivalu arhitekture (World Architecture Festival - WAF), jednom od značajnih međunarodnih događaja posvećenih arhitekturi i dizajnu.

Iza projekta stoje arhitekte iz kompanije Pocket Hospital Switzerland AG, koje su postojeću brodsku konstrukciju iskoristile kao osnovu za stvaranje potpuno funkcionalne bolnice.

Održiv pristup zdravstvenoj infrastrukturi

Ovaj projekat predstavlja zanimljiv spoj brodogradnje, građevinarstva, modularne gradnje i savremene medicinske tehnologije. Njegova posebnost nije samo u tome što je bolnica pokretna, već i u činjenici da je za njenu izgradnju iskorišćen postojeći brod, umjesto da se pravi potpuno novo plovilo.

Takav pristup smanjuje potrebu za novom gradnjom i pokazuje kako se postojeća infrastruktura može prilagoditi savremenim potrebama. Istovremeno, modularna proizvodnja omogućava da se medicinski prostori izrađuju u kontrolisanim uslovima, a zatim relativno brzo postavljaju na brod.

Plutajuća bolnica tako predstavlja novi model zdravstvene infrastrukture, umjesto da bude trajno vezana za jednu lokaciju, ona može da bude poslata tamo gdje je medicinska pomoć najpotrebnija.

Ovakav koncept mogao bi da bude posebno značajan u situacijama kada su lokalne bolnice uništene ili preopterećene usljed ratova, zemljotresa, poplava i drugih velikih katastrofa.

(M.A./EUpravo zato/ekapija.com)