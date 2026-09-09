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Vrelo, a opasno: Da li nam omiljeni topli napici kriju skriven rizik po zdravlje jednjaka?

Vrelo, a opasno: Da li nam omiljeni topli napici kriju skriven rizik po zdravlje jednjaka?

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Redovno konzumiranje vrelih napitaka poput čaja i kafe povećava rizik od raka jednjaka, rezultati su istraživanja u Velikoj Britaniji.

Zdravlje na umu: Da li pretopli napici mogu da ugroze vaš organizam? Izvor: Shutterstock

Studija pokazuje da su ljudi koji su pili veoma vruće napitke imali oko tri puta veći rizik od raka od onih koji su pili topli čaj ili kafu, iako stručnjaci naglašavaju da su ukupne šanse za razvoj ove bolesti male.

Stručnjaci ističu da vruća tečnost može oštetiti ćelijsku oblogu jednjaka na putu do želuca, prenosi Bi-Bi-Si.

Rad Univerziteta u Oksfordu, koji je objavljen u Međunarodnom časopisu za bolesti raka, definiše svako piće na 65 stepeni Celzijusa ili više kao "veoma vruće" i kao potencijalni rizik.

Prema podacima istraživanje u kome je učestvovalo 977.282 muškarca i žena srednjih godina, konzumiranje šest ili više toplih napitaka dnevno, takođe, povećava rizik.

Istraživači navode da iako dodavanje mlijeka može malo ohladiti napitke, čaj ili kafa sa mlijekom mogu i dalje biti previše vrući.

Čaj napravljen odmah nakon što je voda potpuno proključala dostiže temperaturu od 100 stepeni Celzijusovih. Kada se sipa u šolju, temperatura se spušta na oko 90 ili 95 stepeni Celzijusovih.

Savjet je da se sačeka nekoliko minuta prije konzumiranja kako bi se napitak ohladio na bezbjedniju temperaturu, ali je teško odrediti tačno vrijeme koliko dugo treba ostaviti vruć napitak da se ohladi.

Vođa istraživanja Keren Papije rekla je da je studija u Južnoj Americi, gdje mnogi ljudi piju veoma vruć biljni napitak - mate, već pokazalo sličnu vezu između vrućih napitaka i raka jednjaka.

Istraživači sugerišu da bi se oko jedan ili dva od svakih 10 karcinoma jednjaka mogao izbjeći ako bi ljudi prestali da piju veoma vruće napitke.

Karcinom jednjaka je rijedak i pogađa nekoliko hiljada ljudi godišnje.

U Velikoj Britaniji, oko jedan odsto populacije ima doživotni rizik od dijagnoze ove vrste raka.

Međutim, postoje i drugi faktori, poput pušenja, koji predstavljaju veći rizik za rak jednjaka.

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Tagovi

topli napici napitak zdravlje

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