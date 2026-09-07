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Bol u leđima nikako da prođe? Kada lijekovi više ne pomažu, postoji i druga opcija, a nije operacija

Bol u leđima nikako da prođe? Kada lijekovi više ne pomažu, postoji i druga opcija, a nije operacija

Izvor Lepa i srećna
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Epiduralna adhezioliza je minimalno invazivna procedura za liječenje hroničnog bola u leđima. Saznajte kako izgleda, kome je namijenjena i koje su njene prednosti.

Epiduralna adhezioliza: Rješenje za hronični bol u leđima Izvor: Shutterstock

Hronični bol je dugotrajan bol koji ozbiljno narušava svakodnevni život i kvalitet funkcionisanja. Kada bol traje dugo, organizam često nije u stanju da se samostalno oporavi, pa je neophodan pravovremen i ciljano usmjeren terapijski pristup.

Interventna terapija bola obuhvata savremene procedure kojima se bol ublažava direktnim djelovanjem na mjesto njegovog nastanka. Jedan od čestih uzroka hroničnog bola u donjem dijelu leđa jeste prekomjerno stvaranje ožiljnog tkiva u prostoru oko kičmenog stuba, odnosno u epiduralnom prostoru.

Lumbalna epiduralna adhezioliza

Kada fizikalna terapija i lijekovi više ne daju zadovoljavajuće rezultate, a klasična operacija kičme predstavlja prevelik rizik, rješenje može biti lumbalna epiduralna adhezioliza. Ova minimalno invazivna procedura djeluje ciljano - na sam uzrok bola.

Tokom procedure, ljekar uz pomoć rendgenskog navođenja uvodi kateter u epiduralni prostor, u blizini mjesta koje izaziva bol. Kada se kateter postavi uz nadraženi živac, primjenjuje se specijalna kombinacija lijekova koja smanjuje bol i upalu, ali i pomaže u razgradnji priraslica oko nerva.

Prednosti epiduralne adheziolize:

  • Bez reza i bez opšte anestezije
  • Ciljano djelovanje na izvor bola
  • Brži povratak svakodnevnim aktivnostima
Bol u ledjima
Izvor: Shutterstock

Epiduralna adhezioliza - kako izgleda procedura?

Nakon početne pripreme, pacijent se uvodi u salu u kojoj se procedura izvodi. Ljekar najprije daje lokalni anestetik na mjestu ulaska katetera u prostor u blizini kičme. Po potrebi, pacijent može dobiti i blago sredstvo za smirenje, kako bi se postupak sproveo uz minimalan diskomfort.

Kada anestetik počne da djeluje, postavlja se tanka igla kroz koju se uvodi kateter. Kateter se pod kontrolom RTG aparata pažljivo usmjerava ka nadraženom živcu.

Radi potvrde pravilnog položaja katetera, ubrizgava se posebno kontrastno sredstvo koje je vidljivo na rendgenskom snimku i omogućava prikaz prostora oko kičme. Ovo sredstvo je bezbjedno i koristi se rutinski u ovakvim procedurama.

Na kraju se kroz kateter primjenjuju lijekovi koji smanjuju upalu i pomažu razgradnju priraslica.

Šta nakon procedure?

Po završetku intervencije, pacijent ostaje pod nadzorom medicinskog osoblja još jedan do dva sata.

Da bi procedura imala pun efekat, potrebno je narednih nekoliko dana sprovoditi jednostavne vježbe koje pomažu nervima da se ponovo slobodno pokreću. Ljekar koji izvodi proceduru objasniće pacijentu kako se ove vježbe pravilno izvode.

Žena kod lekara
Izvor: Shutterstock

Kome je namijenjena epiduralna adhezioliza?

Ova procedura namijenjena je pacijentima koji imaju:

  • sindrom neuspjele operacije leđa, odnosno bol koji perzistira i nakon operacije kičme,
  • hroničnu diskus herniju koja ne reaguje na konzervativnu terapiju,
  • suženje spinalnog kanala (spinalnu stenozu),
  • spondilozu i radikulopatiju potvrđene MRI ili CT dijagnostikom,
  • hronični bol koji traje od tri do šest mjeseci i ne reaguje na konzervativno liječenje.

Epiduralna adhezioliza danas predstavlja jednu od najsavremenijih i najefikasnijih metoda u interventnoj terapiji bola, kod pažljivo odabranih pacijenata i uz odgovarajuću indikaciju specijaliste.

Tekst:Stetoskop/Lepa i srećna

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Tagovi

zdravlje bol leđa

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