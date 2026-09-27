Tajlandska piletina iz jednog tiganja: Kremasti sos od kokosa i kikirikija osvaja na prvi zalogaj

Ako želite da unesete malo egzotike u svakodnevni ručak, a da pritom ne tražite teško dostupne sastojke, tajlandska piletina sa kokosom i kikirikijem odličan je izbor.

Izvor: mondo/ai

Ovo aromatično jelo priprema se jednostavno, a većinu namirnica vjerovatno već imate u kuhinji.

Kombinacija sočne piletine, kokosovog mlijeka, kikiriki putera, soja sosa i blagog čilija daje kremast i bogat sos koji se odlično slaže sa rižom. Recept se može prilagoditi ukusu, pa ljubitelji ljutih jela mogu dodati više čilija, dok se za blažu verziju količina može smanjiti.

Sastojci:

Za dvije do tri osobe potrebno je:

500 grama pilećeg filea

jedna glavica crnog luka

dva čena bijelog luka

jedna crvena paprika

200 mililitara kokosovog mlijeka

jedna puna kašika kikiriki putera

jedna kašika soja sosa

jedna kašičica meda

sok od pola limuna ili limete

jedna kašičica mljevene slatke paprike

pola kašičice čilija

malo đumbira, svježeg ili u prahu

jedna kašika ulja

so i biber

šaka neslanog kikirikija

Za serviranje su potrebni kuhana basmati ili jasmin riža, a po želji se mogu dodati mladi luk, peršun ili korijander.

Kako se priprema tajlandska piletina?

Izvor: mondo/ai

Piletinu isijecite na tanke trakice i začinite biberom, slatkom paprikom i malo soli. U dobro zagrijanom tiganju zagrijte ulje, pa pržite meso četiri do pet minuta, dok ne dobije zlatnu boju. Nakon toga ga izvadite iz tiganja.

U isti tiganj dodajte sitno nasjeckan crni luk i crvenu papriku. Pržite nekoliko minuta, a zatim ubacite bijeli luk i đumbir.

Kada povrće omekša, smanjite temperaturu i dodajte kokosovo mlijeko, soja sos, kikiriki puter, med i čili. Sve dobro promiješajte dok se kikiriki puter ne sjedini sa kokosovim mlijekom i ne nastane kremast sos.

Vratite piletinu u tiganj i ostavite da se sve zajedno krčka još pet do sedam minuta. Na kraju dodajte sok od limuna ili limete, a zatim probajte sos i po potrebi dodajte još soja sosa, meda ili čilija.

Jelo servirajte preko kuhane riže i pospite krupno sjeckanim kikirikijem.

Tajlandski ukus bez egzotične kupovine

Posebna prednost ovog recepta je što se može napraviti bez namirnica koje se kod nas teško pronalaze. Ako imate crvenu ili zelenu kari pastu, možete dodati jednu kašičicu u sos kako biste dobili još izraženiji tajlandski ukus.

Kokosovo mlijeko daje kremastost, kikiriki puter punoću, soja sos slanost, dok limun ili limeta na kraju daju svježinu i balansiraju cijelo jelo. Rezultat je brz i aromatičan ručak koji se priprema u jednom tiganju, a uz rižu može biti kompletan obrok za cijelu porodicu.