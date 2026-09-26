Imate punije obraze i podbradak? Ovih 8 promjena može pomoći da lice izgleda uže

Muče vas puniji obrazi ili podbradak? Saznajte koje zdrave navike mogu doprinijeti smanjenju tjelesne masti i učiniti da lice izgleda uže.

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Puniji obrazi, podbradak ili natečen izgled lica mogu biti posljedica različitih faktora, od genetike i tjelesne težine do zadržavanja tečnosti. Ako želite izraženije konture lica, važno je znati da ne postoji pouzdan način da ciljano uklonite masnoću samo sa jednog dijela tijela.

Na tržištu se mogu pronaći različite trake, uređaji i drugi proizvodi koji upravo to obećavaju, ali za takve tvrdnje nema dovoljno naučnih dokaza. Umjesto toga, smanjenje ukupne količine tjelesne masti, uz zdrave životne navike, vremenom može uticati i na izgled lica.

Može li da se smrša samo u licu?

Ne možemo birati sa kog dijela tijela ćemo izgubiti masnoću. Ideja o takozvanom ciljanom gubitku masnog tkiva, odnosno "spot reductionu", veoma je popularna u fitnes industriji, ali su naučni dokazi za nju ograničeni.

Tokom fizičke aktivnosti tijelo koristi zalihe energije iz različitih dijelova organizma, a ne samo iz područja koje treniramo. Zato je za smanjenje masnoće na licu najvažnije usmjeriti se na zdrav gubitak ukupne tjelesne masti. U nastavku donosimo osam navika koje mogu pomoći.

1. Isprobajte vježbe za lice

Vježbe za mišiće lica mogu pomoći u njihovom jačanju i toniranju, a neka istraživanja ukazuju i na moguće poboljšanje izgleda obraza i podmlađivanje lica. Ipak, važno je naglasiti da nema dovoljno dokaza da same vježbe za lice mogu značajno smanjiti količinu masnog tkiva na licu.

Među popularnim vježbama su naduvavanje obraza i prebacivanje vazduha s jedne strane na drugu, naizmjenično izvlačenje usana u stranu, kao i zadržavanje osmijeha uz stisnute zube nekoliko sekundi.

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2. Više se krećite i uključite kardio

Aerobne aktivnosti, poput brzog hodanja, trčanja, vožnje bicikla ili plivanja, povećavaju potrošnju energije i mogu pomoći u smanjenju ukupne tjelesne masti.

Istraživanja pokazuju da redovna aerobna fizička aktivnost može doprinijeti smanjenju tjelesne težine, procenta masnog tkiva i obima struka. Još bolje rezultate moguće je postići kombinacijom kardio aktivnosti i vježbi snage, uz uravnoteženu ishranu.

Prema preporukama američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), odrasle osobe trebalo bi da imaju najmanje 150 minuta aerobne aktivnosti umjerenog intenziteta nedjeljno, kao i najmanje dva dana aktivnosti za jačanje mišića.

3. Pijte dovoljno vode

Dovoljan unos tečnosti važan je za zdravlje, a voda može biti korisna i ako pokušavate da smanjite tjelesnu težinu. Jedan od jednostavnih načina jeste da zaslađene i druge kalorične napitke zamijenite vodom. Istraživanja takođe ukazuju na to da ispijanje vode prije obroka može pomoći u smanjenju ukupnog unosa kalorija.

Važno je, međutim, naglasiti da samo povećanje unosa vode neće "istopiti" masnoću na licu. Najveću korist ima kao deo ukupno zdravijeg načina ishrane i života.

Žena pije vodu

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4. Ograničite alkohol

Česta i prekomjerna konzumacija alkohola može doprinijeti povećanju tjelesne težine jer alkohol sadrži mnogo kalorija, a malo korisnih hranljivih materija.

Osim toga, alkohol djeluje kao diuretik i može uticati na ravnotežu tečnosti u tijelu. Zbog toga lice kod nekih ljudi nakon konzumacije alkohola može izgledati natečeno.

5. Smanjite rafinisane ugljene hidrate

Keksi, krekeri, slatkiši i proizvodi od rafinisanog brašna često sadrže mnogo kalorija i šećera, a malo vlakana. Česta konzumacija takvih namirnica može olakšati unos većeg broja kalorija i doprinijeti povećanju tjelesne težine.

Umjesto njih birajte integralne žitarice, koje sadrže više vlakana i hranljivih materija. Takva zamjena može pomoći u kontroli tjelesne težine, a time posredno i u smanjenju masnog tkiva na licu.

Žena jede slatkiše

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6. Ne zanemarujte san

Dobar san važan je i za regulaciju tjelesne težine. Nedostatak sna može uticati na hormone koji regulišu glad i sitost, povećati želju za grickanjem i otežati kontrolu unosa hrane.

Može uticati i na metabolizam i sposobnost tijela da koristi masti kao izvor energije. Odraslim osobama preporučuje se najmanje sedam sati kvalitetnog sna svake noći.

7. Pazite na unos soli

Ako ste se ikada probudili sa natečenim licem, jedan od mogućih razloga može biti zadržavanje tečnosti. Prekomjeran unos natrijuma, odnosno soli, može podstaći tijelo da zadržava više vode.

Veliki dio natrijuma u ishrani ne dolazi iz slanikа, već iz prerađene hrane, piše Ordinacija.hr. Slane grickalice, prerađeno meso i gotova jela zato je dobro ograničiti i češće birati svježe, cjelovite namirnice. Smanjenje unosa soli neće ukloniti masnoću sa lica, ali može smanjiti natečenost uzrokovanu zadržavanjem tečnosti.

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8. Povećajte unos vlakana

Vlakna mogu biti koristan saveznik u kontroli tjelesne težine. Budući da se sporo vare i duže stvaraju osećaj sitosti, mogu pomoći u smanjenju gladi i nepotrebnog grickanja. Dobri izvori vlakana su voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke i integralne žitarice.

Istraživanja pokazuju da veći unos rastvorljivih vlakana može pomoći u smanjenju tjelesne težine i obima struka, čak i bez namjernog smanjivanja kalorijskog unosa.

Ključ je u ukupnim navikama

Ako želite da lice izgleda vitkije, nema potrebe da tražite čudesan uređaj ili trik koji obećava topljenje masnoće sa obraza ili podbratka. Najviše smisla ima usmkeriti se na navike koje dugoročno doprinose zdravoj tjelesnoj težini - uravnoteženu ishranu, redovno kretanje, dovoljan unos vode, kvalitetan san i umjeren unos alkohola i soli.

Takođe treba imati na umu da izgled lica u velikoj mjeri određuju genetika, građa tijela i prirodno starenje. Zbog toga čak i uz zdrave navike ne možemo birati gdje će tijelo prvo izgubiti masnoću.