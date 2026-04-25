Krema sa iglicama je novi hit: Stiže iz Koreje, a kožu čini glatkom i sjajnom

Zašto su spikule nova zvijezda proljećne njege kože? Ove igličaste strukture su u najmodernijim novim kremama dizajniranim u Koreji.

Spikule odnosno iglice u kremi su prirodni mikroskopski "alat" za stimulaciju kože.

su prirodni mikroskopski "alat" za stimulaciju kože. Koriste se u modernoj K-beauty kozmetici kao blaža, kućna alternativa mikronidlingu.

Sada kada je proljeće u punom jeku, pravo je vrijeme da osvježite svoju rutinu njege kože. Pored zamjene teških krema laganijim slojevima, obratite pažnju na sastojke koji uklanjaju mrtve ćelije i vraćaju prirodni sjaj. Najveća novost na kozmetičkom "nebu" su mikrospikule.

Ovo je još jedna K-beauty inovacija. Mikrospikule su sićušne, igličaste strukture koje se sve češće pojavljuju u kremama, serumima pa čak i u sheet maskama. Nevidljive golim okom, pod mikroskopom izgledaju kao sićušni kristali.

Često se nazivaju „tečni mikronidling“, jer im je cilj da imitiraju efekte tretmana u klinici, ali u mnogo blažoj, kućnoj varijanti.

Kako objašnjava estetski ljekar i K-beauty ekspert dr Kristin Hol: „Mikrospikule stvaraju mikro-kanale u koži i izazivaju kontrolisanu mikro-traumu, slično tradicionalnom mikronidlingu – ali su one rastvorene u kremi i otuda ovaj naziv ‘tečno’. Rezultat je poboljšana apsorpcija aktivnih sastojaka i, vremenom, glatka blistavija koža".

"Mikrospikule deluju u gornjim slojevima kože, poboljšavaju isporuku sastojaka i podstiču obnavljanje,“ kaže poznata kozmetičarka Sara Čapman.

"Opisala bih ih kao kozmetički pristup mikro-stimulaciji, a ne zamjenu za klinički mikronidling - koje prodire dublje i podstiče proizvodnju kolagena".

Kako funkcioniše krema sa "iglicama"?

Kada se nanesu na kožu, spikule odnosno "iglice" se "ugrađuju“ u njen najpovršniji sloj i stvaraju sitne, privremene mikro-kanale. Oni su plitki, ali dovoljni da poboljšaju apsorpciju aktivnih sastojaka. Glavne koristi su:

Blaga eksfolijacija

Njihova igličasta struktura pomaže da se uklone mrtve ćelije sa površine kože. Time se postiže blaga mehanička eksfolijacija koja poboljšava teksturu i sjaj kože. Efekat je suptilan, ali doprinosi jasnoći i glatkoći tena.

Podsticanje proizvodnje kolagena

Svaka mikro-trauma u koži pokreće proces reparacije, a sa njim dolazi i stimulacija kolagena. Mikrospikule izazivaju upravo takvu mikro-traumu, pa određeni proizvodi pokazuju da mogu da podstaknu proizvodnju kolagena. Ipak, efekat je površan i umjeren – daleko slabiji od kliničkih tretmana, pa se posmatra kao dopunski, a ne glavni metod.

Bolja apsorpcija aktivnih sastojaka

Kožna barijera prirodno sprečava prodor supstanci, što je korisno biološki, ali ograničava djelovanje kozmetike. Mikrospikule privremeno zaobilaze tu barijeru stvaranjem površinskih kanala.

Tako aktivni sastojci mogu da prodru dublje nego inače. Za razliku od hemijskih pojačivača penetracije, ovo je fizički mehanizam koji ostaje u površinskim slojevima, pa ne izaziva ozbiljniju upalu.

Ukratko: mikrospikule su inovativan način da se kod kuće postigne efekat blage eksfolijacije, stimulacije i bolje apsorpcije sastojaka – sve u cilju sjajnije, zdravije kože.