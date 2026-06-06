Recept za rolnice sa sirom i kobasicom, prave se lako, a jedu još lakše!
Brze i jednostavne rolnice sa kobasicom i sirom odlične su za doručak ili večeru. Brzo se prave, zasitne su, a odlične su i ako želite da ponesete obrok na posao ili spakujete djeci u školu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 6 rolnica
Vrijeme pripreme: 15-20 minuta
Vrijeme pečenja: 15-20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme:oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 pakovanje lisnatog tijesta
- 150–200 g čajne kobasice ili druge po želji
- 150–200 g kačkavalja
- 1 jaje (za premazivanje)
- malo susama ili origana (po želji)
U galeriji ispod pogledajte koje brašno je najbolje da koristite za koje pecivo!
Rolnice sa kobasicom i sirom: Spolja hrskave, unutra neodoljivo sočne
Priprema:
1. Korak: Priprema tijesta
Lisnato tijesto ostavite da se odmrzne ako je zamrznuto, pa ga razvaljajte na blago pobrašnjenoj površini. Isjecite ga na pravougaonike ili trake, zavisno od toga koliko velike rolnice želite.
2. Korak: Pravljenje fila
Kobasicu i sir isjeckajte na tanke štapiće ili narendajte, pa rasporedite po tijestu. Nemojte stavljati previše fila da ne bi curio tokom pečenja.
Ako želite da rolnice budu još hrskavije spolja, a mekane i sočne iznutra, premažite lisnato testo tankim slojem krem sira ili pavlake prije nego što stavite kobasicu i sir.
3. Korak: Uvijanje rolnica
Pažljivo uvijte svaki komad u rolnicu i poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između. Premažite umućenim jajetom kako bi dobile lijepu zlatnu boju, a po želji pospite susamom ili origanom za dodatni miris i ukus.
4. Korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200°C oko 15–20 minuta, dok ne postanu lijepo nadošle i zlatno hrskave. Poslužite tople, odlične su uz jogurt ili kiselo mlijeko.