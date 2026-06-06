Recept za rolnice sa sirom i kobasicom, prave se lako, a jedu još lakše!

Izvor: Youtube/Printscreen/ Culinary Recipes

Brze i jednostavne rolnice sa kobasicom i sirom odlične su za doručak ili večeru. Brzo se prave, zasitne su, a odlične su i ako želite da ponesete obrok na posao ili spakujete djeci u školu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 6 rolnica

Vrijeme pripreme: 15-20 minuta

Vrijeme pečenja: 15-20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme:oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 pakovanje lisnatog tijesta

150–200 g čajne kobasice ili druge po želji

150–200 g kačkavalja

1 jaje (za premazivanje)

malo susama ili origana (po želji)

U galeriji ispod pogledajte koje brašno je najbolje da koristite za koje pecivo!

Vidi opis Rolnice sa kobasicom i sirom: Spolja hrskave, unutra neodoljivo sočne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Priprema:

1. Korak: Priprema tijesta

Lisnato tijesto ostavite da se odmrzne ako je zamrznuto, pa ga razvaljajte na blago pobrašnjenoj površini. Isjecite ga na pravougaonike ili trake, zavisno od toga koliko velike rolnice želite.

2. Korak: Pravljenje fila

Kobasicu i sir isjeckajte na tanke štapiće ili narendajte, pa rasporedite po tijestu. Nemojte stavljati previše fila da ne bi curio tokom pečenja.

Savjet plus: Ako želite da rolnice budu još hrskavije spolja, a mekane i sočne iznutra, premažite lisnato testo tankim slojem krem sira ili pavlake prije nego što stavite kobasicu i sir.

3. Korak: Uvijanje rolnica

Pažljivo uvijte svaki komad u rolnicu i poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između. Premažite umućenim jajetom kako bi dobile lijepu zlatnu boju, a po želji pospite susamom ili origanom za dodatni miris i ukus.

4. Korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200°C oko 15–20 minuta, dok ne postanu lijepo nadošle i zlatno hrskave. Poslužite tople, odlične su uz jogurt ili kiselo mlijeko.