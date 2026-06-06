logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rolnice sa kobasicom i sirom: Spolja hrskave, unutra neodoljivo sočne

Rolnice sa kobasicom i sirom: Spolja hrskave, unutra neodoljivo sočne

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Recept za rolnice sa sirom i kobasicom, prave se lako, a jedu još lakše!

recept za rolnice s kobasicom i sirom Izvor: Youtube/Printscreen/ Culinary Recipes

Brze i jednostavne rolnice sa kobasicom i sirom odlične su za doručak ili večeru. Brzo se prave, zasitne su, a odlične su i ako želite da ponesete obrok na posao ili spakujete djeci u školu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 6 rolnica
Vrijeme pripreme: 15-20 minuta
Vrijeme pečenja: 15-20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme:oko 45 minuta
Težina: lako

Sastojci:

  • 1 pakovanje lisnatog tijesta
  • 150–200 g čajne kobasice ili druge po želji
  • 150–200 g kačkavalja
  • 1 jaje (za premazivanje)
  • malo susama ili origana (po želji)

U galeriji ispod pogledajte koje brašno je najbolje da koristite za koje pecivo!

Priprema:

1. Korak: Priprema tijesta

Lisnato tijesto ostavite da se odmrzne ako je zamrznuto, pa ga razvaljajte na blago pobrašnjenoj površini. Isjecite ga na pravougaonike ili trake, zavisno od toga koliko velike rolnice želite.

2. Korak: Pravljenje fila

Kobasicu i sir isjeckajte na tanke štapiće ili narendajte, pa rasporedite po tijestu. Nemojte stavljati previše fila da ne bi curio tokom pečenja.

Savjet plus:

Ako želite da rolnice budu još hrskavije spolja, a mekane i sočne iznutra, premažite lisnato testo tankim slojem krem sira ili pavlake prije nego što stavite kobasicu i sir.

3. Korak: Uvijanje rolnica

Pažljivo uvijte svaki komad u rolnicu i poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući malo razmaka između. Premažite umućenim jajetom kako bi dobile lijepu zlatnu boju, a po želji pospite susamom ili origanom za dodatni miris i ukus.

4. Korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180–200°C oko 15–20 minuta, dok ne postanu lijepo nadošle i zlatno hrskave. Poslužite tople, odlične su uz jogurt ili kiselo mlijeko. 

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA