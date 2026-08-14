Malo kalorija, moćni vitamini: Otkrijte zašto je ova zaboravljena biljka pravi eliksir za organizam

Blitvu možda najčešće jedete uz ribu ili u tradicionalnim jelima, ali ova skromna biljka zapravo je prava riznica hranljivih materija. Dok mnogi prednost daju spanaću, iskusne domaćice znaju da je blitva otporna, rodna i veoma korisna za organizam.

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Njene zdravstvene prednosti bile su poznate još u davna vremena. U vavilonskom Talmudu blitva se hvali kao biljka dobra za srce, oči i probavu.

Malo kalorija, a mnogo vitamina

Jedna šolja sirove blitve ima svega oko 7 kalorija, ali obiluje vitaminima i mineralima. Posebno se izdvaja vitamin K, a tu su i vitamini A i C. Tamnozeleni listovi i stabljike sadrže kalcijum, magnezijum, kalijum, gvožđe, fosfor i bakar, kao i antioksidanse poput luteina i zeaksantina.

Kuvana blitva takođe ima malo kalorija i čak oko 93 odsto vode, pa je odličan izbor za one koji vode računa o ishrani.

Dobra za srce i kosti

Blitva je bogata nitratima, kalijumom i magnezijumom, sastojcima koji mogu doprineti normalnom krvnom pritisku i zdravlju krvnih sudova. Velika količina vitamina K važna je za zdravlje kostiju, jer učestvuje u metabolizmu kalcijuma.

Biljka sadrži i alfa-lipoinsku kiselinu, antioksidans koji se proučava zbog mogućeg uticaja na nivo šećera u krvi i osjetljivost na insulin.

Blitva ili spanać?

Blitva ima krupnije listove i deblje stabljike, koje mogu biti bijele, žute ili crvene, dok je spanać nežniji i blažeg ukusa. Zbog debljih stabljika, blitvi je obično potrebno nešto duže kuvanje.

Obe biljke imaju malo kalorija i dosta vlakana, ali blitva se posebno izdvaja po vitaminima A, C i K, kao i magnezijumu. Zato je, uz spanać, odličan izbor za raznovrsnu i zdravu ishranu.