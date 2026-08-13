Zaboravite na pločice: WPC podne obloge su hit za uređenje terase – izgledaju kao drvo, a traju godinama

Planirate osvježenje terase ili balkona? Saznajte zašto su WPC kompozitne daske savršena alternativa pločicama, kako se postavljaju i kako se održavaju.

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Terasa je tokom toplih mjeseci pravi produžetak dnevne sobe, pa nije čudo što sve više pažnje posvećujemo njenom uređenju. Ako planirate da osvježite pod, ne morate odmah da posegnete za klasičnim pločicama. Postoji rješenje koje izgleda moderno, jednostavno se postavlja i može biti znatno praktičnije za svakodnevno održavanje.

U pitanju su WPC podne obloge, odnosno kompozitne daske napravljene od kombinacije drvnih vlakana i polimera. Izgledom podsjećaju na drvo, ali su prilagođene spoljašnjim uslovima, zbog čega su sve popularnije za terase, balkone i prostore oko bazena.

Izgled drveta, a manje brige oko održavanja

Jedna od najvećih prednosti WPC poda jeste upravo njegov izgled. Terasi daje topliji i elegantniji izgled od klasičnih pločica, a može se pronaći u različitim nijansama koje podsjećaju na prirodno drvo.

Za razliku od pravog drveta, ne zahtijeva redovno lakiranje i premazivanje uljem kako bi zadržao izgled. U većini slučajeva dovoljno je redovno metenje i povremeno pranje vodom i blagim sredstvom.

Lakše postavljanje

WPC podne obloge najčešće se postavljaju na odgovarajuću podkonstrukciju i međusobno povezuju sistemom spojnica. Zbog toga nema fugovanja kao kod klasičnih pločica, a pojedinačne daske mogu da se zamijene ukoliko se vremenom oštete.

Ipak, važno je da podloga i podkonstrukcija budu pravilno pripremljene, naročito zbog odvodnjavanja vode i stabilnosti poda.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju WPC podne obloge!

Praktične su za terasu

Za terasu je posebno važno da završna obloga može da podnese promjene temperature, vlagu i svakodnevno korišćenje. Kvalitetne WPC obloge namijenjene spoljašnjoj upotrebi upravo su zbog toga napravljene da budu otpornije na vremenske uslove od klasičnih drvenih podova.

Još jedna prednost je što se na suncu ne zagrijavaju na isti način kao neke tamne kamene ili keramičke površine, iako će se, naravno, svaki spoljašnji pod zagrijati tokom veoma toplih dana.

Da li su zaista jeftinije od pločica?

Cijena zavisi od kvaliteta materijala, sistema postavljanja i majstora, pa WPC nije automatski jeftiniji u svakoj situaciji. Međutim, kod jednostavnijih varijanti može biti povoljnija opcija kada se uzmu u obzir i način postavljanja, održavanje i mogućnost zamjene pojedinačnih elemenata.

Zato prije kupovine treba uporediti cijenu kompletnog sistema, a ne samo cijenu jedne daske ili kvadratnog metra. Ako želite terasu koja izgleda moderno, toplije i više podsjeća na uređeni dnevni prostor, WPC pod može biti zanimljiva alternativa klasičnim pločicama. Posebno je dobar izbor za one koji žele izgled drveta, ali ne žele da svakog ljeta razmišljaju o brušenju, lakiranju i dodatnoj zaštiti poda.