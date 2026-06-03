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Starinski sataraš po receptu naših baka: Baš ovako su ga nekada pravile, od samo 3 sastojka

Starinski sataraš po receptu naših baka: Baš ovako su ga nekada pravile, od samo 3 sastojka

Izvor Stvar ukusa
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Starinski sataraš je idealan izbor za lagan ručak. Pripremite ga sa samo tri sastojka i to onako kako su ga naše bake spremale.

Starinski sataraš po receptu naših baka Izvor: Shutterstock

Kada želite brz, lagan i ukusan ručak bez mnogo komplikacije, sataraš je jedno od onih jela kojem se uvijek rado vraćamo.

Nekada se spremao u skoro svakoj kući tokom ljeta, kada su paprika i paradajz bili najukusniji, a i danas važi za savršen izbor kada želite nešto domaće, jeftino i puno povrća.

Najljepši je baš u svojoj najjednostavnijoj verziji, bez mesa i dodataka, uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo strpljenja da se povrće lijepo ukrčka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 3 veća paradajza
  • 2 crvene paprike
  • 2 zelene paprike
  • 2 glavice crnog luka
  • so i biber po ukusu
  • ulje za dinstanje
  • po želji kašičica šećera

Priprema:

1. korak: Priprema povrća

Luk očistite i isijecite na tanja rebarca. Paprike operite, uklonite sjemenke i isijecite na tanke štapiće. Paradajz kratko potopite u vrelu vodu, pa skinite koru i isjeckajte ga na kockice.

U galeriji ispod pogledajte kako da iskoristite peteljke od jagoda.

2. korak: Dinstanje luka

U šerpi zagrijte malo ulja, pa prvo propržite luk dok ne postane staklast i mekan.

3. korak: Dodavanje paprika

U luk dodajte isječene paprike i dinstajte ih na srednjoj temperaturi dok ne omekšaju i puste svoju aromu.

4. korak: Dodavanje paradajza

Kada paprika omekša, ubacite paradajz i nastavite lagano krčkanje uz povremeno miješanje.

Umjesto svježeg paradajza,

možete koristiti i oko 400 ml pasiranog paradajza.

5. korak: Završavanje jela

Kuvajte dok višak tečnosti ne ispari i povrće se lijepo sjedini. Posolite i pobiberite po ukusu, a ako je paradajz kiselkast dodajte i malo šećera.

6. korak: Serviranje

Sataraš poslužite topao uz svež hljeb, a po želji ga možete kombinovati sa pirinčem ili jajima.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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