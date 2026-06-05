Ove boje za kosu su najtraženije u salonima za ljeto 2026: Jedna nijansa posebno osvaja žene

Od honey bronde do mocha mousse nijanse – otkrivamo 7 boja za kosu koje će dominirati tokom ljeta 2026. godine i pristaju različitim tonovima kože i stilovima.

Izvor: Anna Zhukkova/Shutterstock

Ovog ljeta dominiraju prirodne i tople nijanse kose.

U trendu su honey bronde, mocha mousse i old-money blonde.

Popularne su boje koje izgledaju prirodno i lako se održavaju.

Ljeto je sve bliže, a želja za osvježenjem raste – ne samo garderobe i šminke, već i frizure. Proljeće i ljeto idealno su vrijeme za promjene izgleda, a promjena boje kose jedan je od najbržih i najupečatljivijih načina da osvježite svoj stil.

Bilo da želite suptilnu i prirodnu nijansu ili smjeliju promjenu sa više karaktera, ovog ljeta izbor je bogatiji nego ikada. U trendu su topli tonovi, efekat kose osvijetljene suncem i nijanse koje se lako održavaju – upravo ono što većina žena traži tokom bezbrižnih ljetnjih dana.

Sve više se biraju prirodne, ali sofisticirane boje koje ističu ten i naglašavaju teksturu kose. Dominiraju nijanse koje izgledaju kao da ih je oblikovalo sunce, bez potrebe za čestim odlascima u salon.

U nastavku otkrivamo sedam boja za kosu koje će ovog ljeta biti među najtraženijima.

Honey Bronde

Kombinacija plave i smeđe kose nikada ne izlazi iz mode, a honey bronde ove godine posebno privlači pažnju. Ova nijansa postiže se toplim medenim pramenovima na svijetlosmeđoj ili tamnoplavoj osnovi.

Rezultat je prirodan izgled sa dozom luksuza i sjaja, idealan za sve koji žele osvježenje bez drastične promjene.

Chocolate Cherry

Za ljubiteljke crvenkastih tonova koje ne žele potpuno crvenu kosu, chocolate cherry je odličan izbor.

Riječ je o dubokoj smeđoj nijansi sa crvenim podtonovima koji podsjećaju na boju tamne višnje. Može se nositi na cijeloj dužini kose ili postići balayage tehnikom za suptilniji efekat.

Ova boja daje dodatnu dubinu i odlično pristaje različitim tonovima kože.

Butterscotch Blonde

Topla zlatna nijansa sa primjesama karamele savršena je za postizanje efekta kose osunčane tokom ljeta.

Butterscotch blonde izgleda nježno i elegantno, a posebno lijepo dolazi do izražaja na prirodno svijetloj ili prethodno posvijetljenoj kosi.

Lako se održava i ostavlja utisak luksuza bez previše truda.

Expensive Brunette

Ako ne želite veliku promjenu, ova bogata i višedimenzionalna nijansa može biti pravi izbor.

Postiže se kombinacijom tamnije osnove i toplih pramenova u tonovima meda, karamele ili zlatnog kestena, piše Fashion.

Kosa izgleda sjajno, njegovano i elegantno, a posebno lijepo pristaje osobama sa toplijim tonovima kože.

Old-Money Blonde

Inspirisana trendom tihog luksuza, old-money blonde predstavlja sofisticiranu plavu nijansu koja izgleda otmjeno i nenametljivo.

Postiže se finim svijetlim pramenovima koji se prirodno stapaju sa ostatkom kose, dok su korijeni često blago zatamnjeni radi prirodnijeg efekta.

Savršen je izbor za ljubiteljke klasičnog stila sa modernim detaljima.

Mocha Mousse

Inspirisana nijansama kafe, mocha mousse namijenjena je prvenstveno osobama sa tamnijom kosom koje žele diskretno osvježenje.

Topli pramenovi nježno se stapaju sa prirodnom bojom i stvaraju utisak dodatnog sjaja, dubine i volumena.

Ova nijansa izgleda veoma prirodno i ne zahtijeva često korigovanje.

Baby Balayage

Za one koji žele najprirodniji mogući rezultat, baby balayage je jedan od najboljih izbora.

Ovom tehnikom kosa se veoma suptilno posvjetljuje, uglavnom za nijansu ili dvije u odnosu na prirodnu boju.

Prednost je što izrastak izgleda prirodno i skladno, bez oštrih prelaza, pa su posjete frizerskom salonu znatno rjeđe.