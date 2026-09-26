U Gradu smrti u Argentini vlada zakon bogatijeg: Internet zgranut takmičenjem u podizanju spomenika preminulima

U Buenos Ajresu nalazi se groblje La Rekoleta, gdje imućne porodice nastoje da pokažu svoje bogatstvo i moć tako što podižu grandiozne spomenike preminulima.

Izvor: Joanne Wastchak/Shutterstock

Glavni grad Argentine, Buenos Ajres, posjetila je i Jelena, koja stoji iza poznatog profila na Instagramu pod nazivom Gde me vodiš. Za jednu od mnogobrojnih turističkih atrakcija koje je posjetila izabrala je i groblje, prepoznatljivo i pod imenom Grad smrti.

Da ovo nije obično groblje, svjedoči činjenica koja je mnoge ostavila zaprepašćenim, a to je da je podizanje spomenika sahranjenima na ovom groblju postalo svojevrsno takmičenje, čiji je cilj da spomenici budu što skuplji i grandiozniji, kako bi nadmašili ostale.

Pripada istorijskom kvartu grada

U Buenos Ajresu, La Rekoleta se smatra jednim od onih kvartova sa grandioznom arhitekturom i zelenim ulicama prepunim otmenih muzeja. Njemu, osim groblja, pripada i jedna od najljepših knjižara na svijetu pod imenom El Ateneo Grand Splendid.

Groblje je izgrađeno 1822. godine na mjestu nekadašnjeg vrta monaha Franjevaca i predstavlja prvo javno groblje u Buenos Ajresu. Prostire se na oko 5,5 hektara i uređeno je poput malog grada sa popločanim ulicama, drvoredima i velelepnim nadgrobnim spomenicima.

Izvor: Shutterstock/Joanne Wastchak

Sadrži preko 4.600 nadzemnih grobnica i mauzoleja u stilu neogotike, art dekoa i baroka, od kojih je 94 proglašeno nacionalnim istorijskim spomenicima. Među njima, ubrajaju se i one koje pripadaju mnogim bivšim predsjednicima Argentine.

Grad u gradu

Po mišljenjima mnogih, ovo groblje u Buenos Ajresu podsjeća na mali grad unutar grada, gdje mnogi redove nadgrobnih spomenika vide kao svojevrsne muzeje iza kojih se kriju raznovrsne priče pokojnika.

Pogledajte kako je izgledala Jelenina posjeta groblju:

Neke od grobnica su i danas grandiozne i besprekorne, dok su druge manje očuvane, trošne i blago oronule. Takođe, groblje pruža i uvid u društvenu i političku istoriju Argentine, kroz ljude čiji su životi bili veoma javni, a koji su danas sahranjeni baš na ovom mjestu.

Najpoznatija je grobnica jedne žene

Mještani kažu da je najpoznatija od svih grobnica ona gdje počiva Marija Eva Duarte de Peron, poznatija kao Evita. Ona je bila političarka, aktivistkinja, glumica, filantrop, predsjednica prvog sindikata izvođača u zemlji, prva dama i duhovna vodilja Argentine, a koja je tragično preminula mlada.

Izvor: Shutterstock/casa.da.photo

Njeni posmrtni ostaci su čak bili i ukradeni i izgubljeni tokom 16 godina, a kada su pronađeni, sahranjena je u porodičnoj grobnici na groblju u La Rekoleti, nakon čega su vlasti preduzele rigorozne mjere kako bi osigurale njenu grobnicu.

Grobnica ima mermerni pod sa skrivenim vratima koja vode do prostorije sa dva kovčega. Ispod te prostorije, nalaze se još jedna skrivena vrata koja vode do druge prostorije, u kojoj se nalazi pravi Evitin kovčeg.

I u najposećenijoj grobnici počiva žena

Jedna od najposećenijih grobnica jeste grobnica Rufine, djevojke iz bogate porodice koja je početkom 20. vijeka proglašena mrtvom.

Nakon sahrane, grobnica je kasnije otvorena i navodno su unutar kovčega pronađeni tragovi ogrebotina, što ukazuje na to da je možda živa sahranjena. Od tada, posjetioci tvrde da noću vide duh mlade žene u bijeloj haljini kako luta grobljem.

Da li biste se vi usudili da posjetite ovo groblje?

(MONDO)