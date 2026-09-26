Jedna greška tokom nevremena može skupo da vas košta: Ove uređaje odmah isključite iz utičnice

Svakom od nas se s vremena na vrijeme dogodi da ostane bez električne energije, bilo zbog kvarova na distributivnoj mreži, radova i havarija, bilo usljed vremenskih nepogoda.

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Jak vjetar, obilne padavine, snijeg i led mogu da oštete ili opterete dijelove elektroenergetske mreže, pa pojedina naselja tada mogu ostati bez struje dok ekipe ne otklone kvar. Problem je posebno nezgodan tokom hladnijeg dijela godine, kada su domaćinstva mnogo više oslonjena na električnu energiju za grijanje, rasvjetu i rad brojnih uređaja.

Zimski mjeseci mogu donijeti dodatne izazove za elektroenergetsku mrežu, jer je potrošnja električne energije tada veća nego tokom toplijeg dijela godine. Kada se tome pridruže snijeg, led, jak vjetar ili druge nepogode, rizik od problema na mreži može dodatno da poraste. Zato nestanak struje zimi nije samo neprijatnost zbog mraka i hladnoće, već može predstavljati problem i za računare, televizore, rutere i druge elektronske uređaje koji ostanu priključeni na utičnicu.

Gašenje računara nije dovoljno

Nestanak struje obično znači isto: mrak, traženje baterijske lampe i ono čuveno pitanje „je l’ se vratila?“. Međutim, dok većina ukućana čeka da sijalice ponovo zasvijetle, računar koji je ostao priključen na utičnicu može da bude izložen problemu čak i ako se u međuvremenu potpuno ugasio.

Razlog je prilično jednostavan jer kada nestane struje, računar može da se ugasi zbog prekida napajanja, ali njegovo napajanje i dalje ostaje fizički povezano sa kućnom električnom instalacijom. Kada se napajanje ponovo uspostavi, promjene napona i električni poremećaji mogu predstavljati rizik za osjetljivu elektroniku. Zato samo pritiskanje dugmeta za gašenje nije isto što i potpuno odvajanje računara od električne mreže.

Najveća greška dešava se kada se struja vrati

Upravo je trenutak povratka napajanja ono na šta treba obratiti pažnju. Elektronski uređaji ne vole neočekivane promjene napajanja, a računari u sebi imaju veliki broj osjetljivih komponenti. Matična ploča, memorija, SSD i druga elektronika zavise od pravilno regulisanog napajanja, pa problem ne mora nastati u trenutku kada je nestala struja, već prilikom njenog povratka.

Zato scenario „računar se sam ugasio, znači sve je u redu“ nije baš idealan. Ako je desktop računar ostao uključen u utičnicu, najjednostavnija zaštitna mjera tokom dužeg nestanka struje jeste da se, kada je bezbjedno, fizički isključi iz napajanja.

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Ne čuva računar samo običan produžni kabl

Mnogi računare priključuju na najobičniji produžni kabl ili razdjelnik sa nekoliko utičnica i misle da su time riješili problem. Međutim, običanprodužni kabl uglavnom samo omogućava da više uređaja priključite na jedno mjesto i sam po sebi nije isto što i uređaj namijenjen zaštiti od prenapona. Za tu svrhu postoje zaštitni uređaji koji su projektovani da ograniče određene prenaponske udare.

Ako nestane struje dok koristite desktop računar, najvažnije je da ne paničite i ne pokušavate odmah da ga ponovo uključite. Ako je računar ostao bez napajanja, sačekajte da se mreža stabilizuje, pa ga možete fizički isključiti iz utičnice dok traje prekid. Kada se struja vrati, korisno je sačekati da se napajanje stabilizuje prije nego što ponovo priključite osjetljivu opremu.

Kod laptopa je situacija nešto drugačija jer baterija omogućava da računar nastavi da radi kada nestane struje. Ipak, punjač je i dalje povezan sa mrežom, pa je kod ozbiljnijih električnih poremećaja i on dio sistema koji može biti izložen promjenama napona.

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Ne zaboravite ni ruter, monitor i druge uređaje

Računar, naravno, nije jedina stvar koja može da strada. Monitor, ruter, štampač, televizor i drugi uređaji takođe su povezani sa električnom mrežom, a pojedini mogu biti povezani i međusobno preko drugih kablova. Zbog toga zaštita samo računara ne mora riješiti cijeli problem ako je, recimo, ruter ostao priključen ili je računar povezan sa drugim uređajem preko dodatne kablovske veze.

Poenta nije da pri svakom kratkom nestanku struje počnete da čupate svaki kabl iz zida kao da evakuišete stan. Ali ako nestanak traje duže, naročito tokom nevremena i kada postoji mogućnost nestabilnog napajanja, razumno je zaštititi skuplju elektroniku.

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