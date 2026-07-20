logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj mali uređaj mijenja svakodnevicu: Nosi se na ruci, a radi stvari koje telefon ne može

Ovaj mali uređaj mijenja svakodnevicu: Nosi se na ruci, a radi stvari koje telefon ne može

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Na prvi pogled izgleda kao običan prsten, ali zapravo je jedan od najzanimljivijih gadgeta koji su se pojavili posljednjih godina.

Pametni prsten sve popularniji: Prednosti i mane uređaja koji mijenja pametni sat Izvor: AI/Ilustracija

Pametni prsten (smart ring) sve češće zamjenjuje pametne satove, jer nudi slične funkcije, ali u mnogo diskretnijem obliku. Može da prati kvalitet sna, otkucaje srca, nivo stresa, pa čak i oporavak organizma nakon napora.

Za razliku od klasičnih pametnih satova, ne zauzima prostor na ruci, ne svijetli i ne odvlači pažnju notifikacijama. Upravo zato ga mnogi nazivaju "nevidljivim trenerom".

Jedna od najvećih prednosti je baterija koja traje i do nekoliko dana, ali i činjenica da prsten prikuplja precizne podatke tokom cijelog dana, čak i kada zaboravite da ga nosite.

Popularnost ovih uređaja naglo raste, posebno među korisnicima koji žele da prate zdravlje, ali bez konstantnog "bockanja" notifikacija i distrakcija.

Ipak, postoji i jedna mana, a to je cijena. Pametni prstenovi i dalje spadaju u skuplje gadžete, a za neke funkcije potrebna je i mjesečna pretplata.

Uprkos tome, mnogi koji su ga probali kažu isto, a to je da nisu znali da im treba, dok nisu počeli da ga koriste.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pametni prsten uređaji

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS