Ovaj mali uređaj mijenja svakodnevicu: Nosi se na ruci, a radi stvari koje telefon ne može

Na prvi pogled izgleda kao običan prsten, ali zapravo je jedan od najzanimljivijih gadgeta koji su se pojavili posljednjih godina.

Izvor: AI/Ilustracija

Pametni prsten (smart ring) sve češće zamjenjuje pametne satove, jer nudi slične funkcije, ali u mnogo diskretnijem obliku. Može da prati kvalitet sna, otkucaje srca, nivo stresa, pa čak i oporavak organizma nakon napora.

Za razliku od klasičnih pametnih satova, ne zauzima prostor na ruci, ne svijetli i ne odvlači pažnju notifikacijama. Upravo zato ga mnogi nazivaju "nevidljivim trenerom".

Jedna od najvećih prednosti je baterija koja traje i do nekoliko dana, ali i činjenica da prsten prikuplja precizne podatke tokom cijelog dana, čak i kada zaboravite da ga nosite.

Popularnost ovih uređaja naglo raste, posebno među korisnicima koji žele da prate zdravlje, ali bez konstantnog "bockanja" notifikacija i distrakcija.

Ipak, postoji i jedna mana, a to je cijena. Pametni prstenovi i dalje spadaju u skuplje gadžete, a za neke funkcije potrebna je i mjesečna pretplata.

Uprkos tome, mnogi koji su ga probali kažu isto, a to je da nisu znali da im treba, dok nisu počeli da ga koriste.