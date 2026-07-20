Ovaj mali uređaj mijenja svakodnevicu: Nosi se na ruci, a radi stvari koje telefon ne može

Na prvi pogled izgleda kao običan prsten, ali zapravo je jedan od najzanimljivijih gadgeta koji su se pojavili posljednjih godina.
Pametni prsten (smart ring) sve češće zamjenjuje pametne satove, jer nudi slične funkcije, ali u mnogo diskretnijem obliku. Može da prati kvalitet sna, otkucaje srca, nivo stresa, pa čak i oporavak organizma nakon napora.
Za razliku od klasičnih pametnih satova, ne zauzima prostor na ruci, ne svijetli i ne odvlači pažnju notifikacijama. Upravo zato ga mnogi nazivaju "nevidljivim trenerom".
Jedna od najvećih prednosti je baterija koja traje i do nekoliko dana, ali i činjenica da prsten prikuplja precizne podatke tokom cijelog dana, čak i kada zaboravite da ga nosite.
Popularnost ovih uređaja naglo raste, posebno među korisnicima koji žele da prate zdravlje, ali bez konstantnog "bockanja" notifikacija i distrakcija.
Ipak, postoji i jedna mana, a to je cijena. Pametni prstenovi i dalje spadaju u skuplje gadžete, a za neke funkcije potrebna je i mjesečna pretplata.
Uprkos tome, mnogi koji su ga probali kažu isto, a to je da nisu znali da im treba, dok nisu počeli da ga koriste.