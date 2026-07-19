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Fejsbuk u prekidu: Korisnici prijavljuju masovne probleme sa pristupom

Fejsbuk u prekidu: Korisnici prijavljuju masovne probleme sa pristupom

Autor Dušan Volaš
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Društvena mreža Fejsbuk (Facebook) suočava se sa velikim tehničkim problemima od jutros zbog čega brojni korisnici u više zemalja sveta, uključujući i region Balkana, odjednom ne mogu da pristupe svojim nalozima.

Masovni pad Fejsbuka: Korisnici širom sveta i Balkana ne mogu da pristupe nalozima Izvor: Shutterstock / Ink Drop

Poteškoće u funkcionisanju platforme počele su oko 10 časova po našem vremenu. Iako žalbe neprekidno stižu i od korisnika mobilne aplikacije, problemi su znatno izraženiji na desktop verziji mreže.

Mnogi korisnici prijavljuju da ih prilikom pokušaja učitavanja Fejsbuka na računarima dočekuje samo potpuno beli ekran. Takođe, česte su prijave sistemskih obaveštenja o greškama pri pokušaju logovanja.

U ovom trenutku još uvek nije poznato šta je tačan uzrok ovog globalnog prekida u radu.

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Facebook društvene mreže

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