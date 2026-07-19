Fejsbuk u prekidu: Korisnici prijavljuju masovne probleme sa pristupom

Društvena mreža Fejsbuk (Facebook) suočava se sa velikim tehničkim problemima od jutros zbog čega brojni korisnici u više zemalja sveta, uključujući i region Balkana, odjednom ne mogu da pristupe svojim nalozima.

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Poteškoće u funkcionisanju platforme počele su oko 10 časova po našem vremenu. Iako žalbe neprekidno stižu i od korisnika mobilne aplikacije, problemi su znatno izraženiji na desktop verziji mreže.

Mnogi korisnici prijavljuju da ih prilikom pokušaja učitavanja Fejsbuka na računarima dočekuje samo potpuno beli ekran. Takođe, česte su prijave sistemskih obaveštenja o greškama pri pokušaju logovanja.

U ovom trenutku još uvek nije poznato šta je tačan uzrok ovog globalnog prekida u radu.