Pao Facebook! U toku je masovni prekid rada, aplikacija se ne učitava

Veliki broj korisnika prijavljuje ozbiljne poteškoće u radu Facebook-a.

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Društvena mreža Facebook iznenada je prestala da radi, a veliki broj korisnika prijavljuje ozbiljne poteškoće u radu platforme.

Korisnici navode da je aplikaciju u ovom trenutku praktično nemoguće normalno koristiti jer se sistem uopšte ne učitava.

Glavni problemi koji se masovno ponavljaju na telefonima i računarima odnose se na potpuni prekid osvježavanja početne stranice, dok mnogi prijavljuju da im je potpuno onemogućeno objavljivanje bilo kakvog sadržaja.

Zvaničnici kompanije Meta, u čijem se vlasništvu nalazi ova društvena mreža, za sada se nisu oglasili povodom masovnog kvara niti su izdali zvanično objašnjenje za javnost.

Problemi su prijavljeni i u radu Messengera, kao i manji problemi na Instagramu.