Globalni kolaps Facebooka: Tehničke smetnje onemogućile pristup profilima širom svijeta

Korisnici širom svijeta prijavljuju ozbiljne probleme u radu Facebooka.

Izvor: Shutterstock

Prema podacima servisa za praćenje stanja na internetu, tehničke smetnje pogodile su različite regije, onemogućavajući prijavljivanje, osvježavanje početne stranice (feeda) i objavljivanje sadržaja.

Svjetski mediji prenose da je prekid, koji je počeo u kasnim večernjim satima 3. marta, primarno pogodio korisnike koji servisu pristupaju putem veb-pregledača, dok su mobilne aplikacije kompanije Meta ostale djelimično funkcionalne.

ℹ️ Note: Social media platform Facebook is currently experiencing international outages; incident not related to country-level internet disruptions or filtering#FacebookDownpic.twitter.com/KAwA8y4lTU — NetBlocks (@netblocks)March 3, 2026

Incident je počeo naglim skokom broja prijava na portalu Downdetector, gdje su korisnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i dijelova Azije potvrdili da im platforma ne dozvoljava pristup nalozima.

Većina prijavljenih problema odnosila se na potpuni prekid rada veb verzije (desktop pristup), probleme sa učitavanjem aplikacije iznenadno izbacivanje iz sesija (odjavljivanje).

Reakcije na platformi X

Kao što je postalo uobičajeno tokom prekida rada Metinih servisa, korisnici su se masovno preselili na platformu X (bivši Twitter) kako bi provjerili jesu li jedini koji imaju problem. Hešteg #FacebookDown brzo je postao trend broj jedan, uz mnoštvo komentara i memeova na račun stabilnosti Metine infrastrukture.

Bez zvaničnog objašnjenja

Kompanija Meta još uvijek se nije detaljno oglasila o konkretnom tehničkom uzroku ovog pada. Iako su ovakvi prekidi često povezani sa problemima u konfiguraciji servera ili DNS postavkama, zvanična potvrda o tome šta je tačno "oborilo" mrežu ovaj put i dalje se čeka.