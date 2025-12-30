Gotovo sa besplatnim objavama na Facebooku? Meta testira stroga ograničenja - i mnogima se neće svidjeti

Kompanije, kreatori i mediji mogli bi uskoro da plaćaju deijljenje linkova na Facebooku, ako test postane trajno pravilo.

Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Facebook i Instagram, navodno testira drastično ograničenje koje bi moglo ozbiljno da promijeni način korišćenja ove mreže. Prema novom modelu, profesionalni profili mogli bi da budu ograničeni na samo dvije besplatne objave mjesečno koje sadrže spoljne linkove.

To znači da bi kompanije, kreatori sadržaja i medijske kuće imali izuzetno ograničen prostor za dijeljenje linkova koji vode van Facebook-a. Ograničenje bi važilo za sve spoljne adrese, uključujući internet sajtove, veb prodavnice i novinske članke. Sve preko tog limita ubuduće bi se plaćalo, piše njemački Bild.

Ova promjena odnosi se na profile i stranice koje koriste takozvani profesionalni režim (Professional Mode). Kada korisnik potroši mjesečni limit, dalja objavljivanja sa linkovima ili ne bi bila moguća ili bi im doseg bio drastično smanjen. U praksi, takvi "postovi" bi postali gotovo nevidljivi.

Profesionalni korisnici već počinju da dobijaju upozorenja o novom ograničenju. Posljedice bi mogle da budu ogromne, jer kompanije putem Facebook-a promovišu proizvode i usluge, kreatori dijele svoj rad, a mediji usmjeravaju čitaoce ka sopstvenim portalima. Fiksni limit na linkove direktno bi ugrozio postojeće poslovne modele.

Ako Meta odluči da trajno uvede ovaj sistem, dodatno objavljivanje linkova bilo bi moguće kroz pretplatu "Meta Verified". Cijena ove usluge za pojedince trenutno se kreće između 12 i 17 dolara mesečno, u zavisnosti od platforme.

Za poslovne korisnike situacija je znatno nepovoljnija. Prema dostupnim informacijama, pretplata za kompanije počinje od oko 45 dolara, dok u zavisnosti od paketa može da dostigne i do 350 dolara mjesečno.

Iz Mete poručuju da je za sada riječ isključivo o testnoj fazi. Kako navode, kompanija provjerava da li neograničeno dijeljenje linkova predstavlja dodatnu vrednost za korisnike koji plaćaju pretplatu. Prema pisanju Bild-a, još uvek nije poznato da li će ovo kontroverzno ograničenje zaista i trajno biti uvedeno.

