Gasi se Messenger.com! Meta najavila veliku promjenu od aprila, jedna grupa posebno pogođena

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Messenger.com prestaje sa radom, a dopisivanje u pregledaču seli se na Facebook domen, što će posebno pogoditi korisnike bez aktivnog naloga.

Meta gasi Messenger.com sajt od aprila Izvor: tomeqs / Shutterstock

Meta gasi poseban sajt za Messenger. Od aprila, Messenger.com više neće biti dostupan, a svi korisnici biće preusmjereni na Facebook.

Ovo znači slanje poruka preko zasebnog veb interfejsa više neće biti moguće. Ako želite da nastavite da se dopisujete u pregledaču, moraćete da koristite facebook.com/messages, koji ima gotovo identičan interfejs kao dosadašnji Messenger sajt.

Kompanija je potvrdila da će svi koji pokušaju da otvore Messenger.com automatski biti preusmjereni na Facebook.

Najviše će biti pogođeni korisnici sa deaktiviranim Facebook nalogom. Za njih će jedina opcija ostati mobilna aplikacija (ili aktivacija naloga).

Meta nije otkrila zbog čega ukida Messenger.com, ali ovo nije prvi put da povlači sličan potez. U decembru prošle godine kompanija je ukinula i Messenger aplikacije za Windows i Mac.

