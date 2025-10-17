Cukerberg gasi Messenger aplikaciju za računare: Jedno morate da uradite prije nego što bude kasno

Kraj za Messenger aplikaciju na računarima od 15. decembra.

Meta gasi svoju Messenger aplikaciju za Windows i macOS računare i preusmjerava sve korisnike na veb verziju. Aplikacija će biti potpuno ugašena 15. decembra, nakon čega će najjednostavniji način za pristup Messenger četovima van telefona biti putem Facebook aplikacije na Windows-u ili preko Facebook i Messenger sajtova.

Meta nije navela razlog zašto odustaje od desktop verzija Messenger-a, ali u članku za podršku navodi da će korisnici dobiti obavještenje o gašenju i da nakon 15. decembra više neće moći da pristupe aplikaciji.

Kako bi se obezbijedilo čuvanje poruka, kompanija savjetuje korisnicima da uključe "secure storage" opciju i dodaju PIN kod na svoj nalog. Da biste bili sigurni da su razgovori arhivirani:

Kliknite na ikonicu zupčanika iznad slike profila.

Izaberite "Privacy & Safety", a zatim "End-to-end encrypted chats".

Otvorite "Message storage" i osigurajte da je opcija "Turn on secure storage" uključena.

KompanijaMarka Cukerberga, je 2014. godine zvanično izdvojila Messenger iz Facebook-a kako bi stvorila zasebno iskustvo dopisivanja, odvojeno od brojnih funkcija koje je tada nudila društvena mreža. Kasnije je pokušala da objedini Messenger i Instagram Direct Messaging u jedinstvenu komunikacionu platformu, ali je od te ideje odustala 2023. godine.

Odluka da se ukinu desktop aplikacije ne znači da Meta gubi interesovanje za Messenger, već je odluka, vjerovatno, posljedica balansiranja budžeta, jer velika većina korisnika ionako koristi mobilne aplikacije ili veb verzije servisa.