Facebook i Instagram će uskoro biti preplavljeni AI slikama - i povratka nema

0

Meta počinje saradnju sa kompanijom Midjourney, čija tehnologija će se uskoro koristiti za generisanje slika na Facebook i Instagram platformama.

Facebook i Instagram će uskoro biti preplavljeni AI slikama Izvor: Domenico Fornas / Shutterstock.com

Meta je upravo objavila da pokreće saradnju sa poznatom kompanijom Midjourney. To znači da će Facebook i Instagram dobiti nove alata za generisanje slika uz pomoć vještačke inteligencije.

Midjourney je jedno od najboljih rješenja za AI generisanje slika na današnjem tržištu, pa nema sumnje da će mnogim korisnicima Meta platformi biti veoma korisno. Međutim, ako vam je već dosta ovakvih vizuala, ova vijest vas sigurno neće obradovati.

Midjourney stiže na Facebook i Instagram

Informaciju o saradnji dvije kompanije objavio je Aleksandar Vang, direktor za AI u Meta-i. Iako nije podijelio previše detalja, znamo da će Meta i Midjourney istraživači zajedno razvijati tehničke aspekte, a plan je da se tehnologija ubaci u proizvode kao što su Facebook i Instagram.

Ovaj potez i nije veliko iznenađenje. Mark Cukerberg već dugo pokušava da prestigne konkurenciju i pozicionira se kao lider u oblasti vještačke inteligencije, zbog čega je nedavno četvrti put restruktuirao AI timove.

Facebook već sada dozvoljava da nove objave budu ukrašene AI slikama, a i sam asistent nudi mogućnost generisanja - mada su rezultati daleko od savršenih. Jasno je da je ulaganje u Midjourney logičan korak.

Uz bolju tehnologiju i dodatne resurse, korisnici će vjerovatno još više koristiti ovakve opcije - pogotovo što se spremaju i nova unapređenja. Meta planira i poseban "broadcast" kanal, na kojem će korisnici moći da dijele svoja AI djela.

Do tada nam ostaje samo da sačekamo i vidimo zvaničnu prezentaciju novih funkcija koje će nastati zahvaljujući ovoj saradnji.

(Smartlife/Mondo)

