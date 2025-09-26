Facebook i Instagram mijenjaju pravila: Besplatnom korišćenju došao je kraj

Korisnici Facebooka i Instagrama u Velikoj Britaniji sada će morati da plaćaju mjesečnu pretplatu kako bi izbjegli ciljanje personalizovanim oglasima.

Izvor: Shutterstock / Ink Drop

Ova odluka predstavlja značajan preokret u strategiji kompanije Meta i njenog izvršnog direktora Marka Zakerberga.

U narednim nedjeljama, korisnicima će biti ponuđena opcija da plate £2,99 mjesečno na vebu ili £3,99 mesečno na iOS i Android uređajima za iskustvo bez reklama.

Pretplata će pokrivati sve Facebook i Instagram naloge registrovane preko Meta Accounts Center, dok će za svaki dodatni nalog automatski biti naplaćeno £2 na vebu i £3 na mobilnim uređajima.

Meta navodi da je viša cijena na iOS i Android uređajima zbog naknada koje naplaćuju Apple i Gugl za pristup njihovim servisima.

Ova promjena je iznenađujuća, jer je Zakerberg ranije tvrdio da Facebook nikada neće naplaćivati korisnicima uklanjanje reklama.

Meta objašnjava da je promjena neophodna zbog novih propisa Ureda za informisanje Velike Britanije (ICO), koji zahtijevaju da korisnici jasno daju saglasnost za korišćenje svojih podataka u oglašavanju.

Lični podaci se koriste za ciljane oglase

To znači da će korisnici koji ne plate pretplatu biti smatrani saglasnim da se njihovi lični podaci koriste za ciljanje oglasa.

U saopštenju, Meta ističe: "Ovo će korisnicima u Velikoj Britaniji omogućiti jasan izbor da li žele da se njihovi podaci koriste za personalizovano oglašavanje".

Svi korisnici u UK stariji od 18 godina dobiće obavještenje sa opcijom pretplate kako bi izbjegli reklame. Ova obavještenja će biti privremeno odložena, kako bi korisnici imali vremena da razmotre izbor prije nego što se odluče.

Korisnici koji se odluče da ne plaćaju i dalje će koristiti platforme kao i do sada i biti targetirani oglasima. Ipak, oni i dalje mogu da upravljaju podešavanjima oglasa kroz opciju "Ads Preferences".

Za korisnike mlađe od 18 godina, iskustvo korišćenja Facebooka i Instagrama neće se mijenjati. Meta ističe da se u UK kod mlađih korisnika koriste samo starost i lokacija za ciljanje reklama.

Ova promjena je posebno iznenađujuća jer je Zakerberg ranije izričito odbacivao ovakav model prihoda. Govoreći pred Kongresom 2018. godine, Zakerberg je rekao da će "uvijek postojati besplatna verzija Facebooka".

Izvor: SMARTLife / Facebook

Meta navodi da ova odluka dolazi nakon konsultacija sa UK ICO u vezi sa novim regulativama, koje zahtijevaju "značajnu transparentnost i izbor korisnika u vezi sa korišćenjem njihovih podataka".

U okviru novog modela, poznatog kao „consent or pay model“, korisnici mogu ili platiti pretplatu za iskustvo bez reklama ili nastaviti sa besplatnom verzijom koja koristi njihove podatke za personalizovane oglase, piše Daily Mail.

Portparol ICO-a ističe: "Pozdravljamo odluku Mete da traži saglasnost korisnika za korišćenje njihovih podataka u oglašavanju. Ovo pruža korisnicima u UK fer izbor i približava praksu kompanije zakonima Velike Britanije".

Cijene pretplate će iznositi do £47,88 godišnje po jednom nalogu, dok je Meta prvobitno planirala mnogo višu cijenu prije nego što je pristala da smanji troškove. Kao rezultat toga, korisnici u UK moći će da se pretplate po cijeni gotovo upola manjoj u odnosu na korisnike u EU.

