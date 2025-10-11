Facebook i Instagram prisluškuju: Sve što kažete četbotu biće upotrebljeno za serviranje reklama

Od 16. decembra stupa na snagu nova politika privatnosti na Facebook i Instagram platformama. Kompanija Meta je upravo najavila da će koristiti sadržaj razgovora sa Meta AI četbotom za oglašavanje.
Meta je najavila kontroverznu promjenu politike privatnosti koja će uticati na sve korisnike Facebook i Instagram platformi. Kompanija planira da počne da koristi razgovore sa Meta AI četbotom kako bi dodatno personalizovala sadržaj i reklame koje se serviraju.
Konkretno, sve što kažete ili pitate Meta AI - bilo da se radi o tekstualnom dopisivanju ili glasovnom razgovoru - uskoro će postati dio podataka koji formiraju vaš lični profil za preporuke sadržaja i reklama.
Ako, recimo, pričate sa četbotom o planinarenju, Facebook i Instagram će pretpostaviti da volite prirodu i početi da vam nude više objava, grupa i reklama o toj temi.
Nova politika privatnosti stupa na snagu 16. decembra 2025. godine.
Iz kompanije tvrde da će ovakav pristup poboljšati preporuke i učiniti ih relevantnijim. "Ova promjena će pomoći da preporuke postanu relevantnije, tako da korisnici vide više onoga što ih zanima - i manje onoga što ih ne zanima", poručuju iz Meta-e.
Korisnici će i dalje moći da kontrolišu svoje preporuke kroz opcije kao što su "Ads Preferences" i podešavanja feed-ova. Meta takođe navodi da neće koristiti teme poput religije, orijentacije, političkih stavova ili zdravstvenih podataka za personalizaciju reklama.
Ova promjena stiže u trenutku kada Meta AI koristi više od milijardu ljudi mjesečno, a kompanija očigledno želi da iskoristi tu ogromnu bazu korisnika za finije podešavanje svog algoritma.
Iako iz Meta-e tvrde da će korisnici zadržati kontrolu, činjenica da razgovori sa AI četbotom sada postaju dio sistema za personalizovane reklame otvara ozbiljna pitanja o privatnosti.