Ovi Samsung satovi više neće biti pametni: Gasi se podrška za Tizen operativni sistem - evo šta to znači

Samsung je potvrdio da se od 1. januara 2026. zvanično završava era Tizen operativnog sistema na Galaxy Watch pametnim satovima.

Izvor: Katarzyna Hurova / Shutterstock.com

Samsung je potvrdio da od 1. januara 2026. godine ukida podršku za sve pametne satove koji rade na Tizen operativnom sistemu. U pitanju su modeli kao što su Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active2, Watch3 i stariji uređaji iz linije Gear.

Satovi će i dalje raditi, ali korisnici više neće moći da preuzimaju ažuriranja, aplikacije, niti bezbjednosne ispravke.

Do kraja 2025. godine sve će funkcionisati kao i do sada - biće moguće koristiti Galaxy Store, instalirati aplikacije i povezivati sat sa telefonom preko Galaxy Wearable aplikacije. Nakon toga, satovi postaju samostalni uređaji, bez podrške i veze sa Samsung-ovim servisima u oblaku.

Zašto Samsung ukida Tizen i šta to znači za korisnike?

Samsung već godinama prelazi na Wear OS, sistem koji razvija zajedno sa Google-om. Od modela Galaxy Watch4, Tizen je potpuno napušten, a kompanija se fokusirala na Android ekosistem koji nudi više aplikacija, bolju integraciju i redovna ažuriranja.

Održavanje dva sistema postalo je neisplativo, pa je Samsung odlučio da sve resurse preusmeri na Wear OS. Iako će ova odluka pogoditi vlasnike starijih modela, kompanija želi jedinstven razvojni pravac za buduće uređaje.

Izvor: Chikena / Shutterstock.com

Satovi sa Tizen sistemom neće prestati da rade, ali će izgubiti pristup Galaxy Store-u, novim aplikacijama i bezbjednosnim zakrpama.

Bez ažuriranja softvera, mogući su problemi sa bezbednošću i kompatibilnošću sa novijim telefonima.

Korisnicima se zato preporučuje prelazak na novije modele sa Wear OS-om, kao što su Galaxy Watch6 i Galaxy Watch Ultra, koji imaju dužu podršku i bolju integraciju sa Google servisima.

Šta će biti sa Tizen operativnim sistemom?

Tizen neće potpuno nestati - i dalje će se koristiti u Samsung televizorima i kućnim uređajima. Ali kada je riječ o pametnim satovima, njegova era se zvanično završava.

Korisnici Tizen satova tako ulaze u posljednje mjesece potpune funkcionalnosti. Nakon toga, satovi će i dalje mjeriti puls, brojati korake i prikazivati vrijeme, ali bez "pametnih" funkcija koje su ih nekada izdvajale.