Google i Meta uduržuju snage: Nova zanimljiva opcija stiže na Android uređaje

Nova funkcija koja integriše WhatsApp video pozive u Messages mogla bi da postane dostupna već u narednih nekoliko sedmica

Izvor: Shutterstock / Tada Images

Google radi na zanimljivoj integraciji svoje aplikacije Messages sa WhatsApp-om. Najnovije verzije Messages-a trebalo bi da dobiju mogućnost upućivanja WhatsApp video poziva direktno iz same aplikacije.

Ako dvoje sagovornika koji koriste Messages na svojim uređajima imaju instaliran i WhatsApp, u meniju smještenom u gornjem desnom uglu dobiće novu opciju – video ikonicu za WhatsApp Video Call. Dodirom na nju pokreće se video poziv u WhatsApp aplikaciji.

Ova opcija trenutno funkcioniše samo za razgovore jedan na jedan. U slučaju grupnih poziva ili ako jedan od sagovornika nema instaliran WhatsApp na svom uređaju, video pozivi u Messages aplikaciji će podrazumijevano biti "prebačeni" u Google Meet.

Izvor: Shutterstock

To bi, naravno, moglo da se promijeni do zvaničnog objavljivanja integracije WhatsApp video poziva u Google Messages. Pretpostavlja se da će, kada do toga dođe, korisnici dobiti mogućnost da biraju između WhatsApp ili Meet video poziva.

Kada će funkcija zvanično biti pokrenuta još uvijek nije poznato, ali se na njoj aktivno radi, što znači da bismo je mogli očekivati u narednih nekoliko sedmica.

BONUS VIDEO: