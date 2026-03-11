logo
Facebook ponovo u problemima: Korisnici prijavljuju smetnje sa dijeljenjem i učitavanjem sadržaja

Facebook ponovo u problemima: Korisnici prijavljuju smetnje sa dijeljenjem i učitavanjem sadržaja

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Korisnici Facebooka prijavljuju nove prekide u radu ove društvene mreže, navodeći da se ne mogu prijaviti na svoje korisničke račune i da imaju probleme sa učitavanjem sadržaja, pokazuju podaci platforme Downdetector.

Facebook problemi šerovanje Izvor: Shutterstock / PixieMe

Prema prvim informacijama, broj prijava počeo je naglo rasti u prijepodnevnim časovima po američkom vremenu, a korisnici su masovno prijavljivali probleme sa pristupom svojim profilima i stranicama. U kratkom roku, zabilježen je veliki broj prijava na platformama koje prate rad servera u realnom vremenu.

Mnogi korisnici su istakli da ih je prilikom pokušaja prijave dočekala poruka o grešci, dok su drugi prijavili da se aplikacija uopšte ne učitava ili da ih sistem neprestano izbacuje iz profila. Mnogi su podijelili i snimke ekrana na kojima se vidi sistemsko obavještenje: "Ova stranica ne radi" (This page isn't working).

Iz kompanije Meta se za sada nisu zvanično oglasili o razlozima ovih tehničkih problema.

