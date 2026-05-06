Čuvajte se ovog mejla: Stiže sa "zvanične" adrese, izgleda potpuno legitimno, a cilj mu je vaš nalog

Dok vi mislite da komunicirate sa legitimnom podrškom, hakeri u pozadini već preuzimaju kontrolu nad vašim digitalnim identitetom.

Istraživači iz kompanije Guardio otkrili su novu phishing operaciju nazvanu "AccountDumpling", povezanu sa akterima iz Vijetnama, koja koristi Google AppSheet kao "fišing relej" za slanje zlonamjernih poruka i kompromitovanje Facebook naloga.

Kampanja cilja vlasnike Facebook Business naloga, kojima se šalju poruke navodno od Meta podrške, uz upozorenje da će im nalog biti trajno obrisan ukoliko ne podnesu žalbu. Mejlovi dolaze sa legitimne AppSheet adrese ([email protected]), što im omogućava da zaobiđu spam filtere i djeluju uvjerljivo.

Klikom na link korisnici se preusmjeravaju na lažne stranice koje prikupljaju kredencijale, a u nekim slučajevima i dodatne podatke poput brojeva telefona, datuma rođenja i fotografija iz državnih identifikacionih dokumenata. Ukradeni podaci zatim se automatski prosljeđuju napadačima putem Telegram kanala.

Napadači kao mamac korise i lažne ponude za posao kompanija poput WhatsApp-a, Meta-e, Adobe-a, Pinterest-a, Apple-a i Coca-Cola-e kako bi izgradile odnos sa žrtvama i privukle ih da se pridruže pozivu ili nastave diskusiju na sajtovima koje kontrolišu.

Procjene pokazuju da je u okviru ove kampanje kompromitovano oko 30.000 Facebook naloga, koji se kasnije prodaju preko ilegalne prodavnice koju vode napadači.

Analiza ukazuje da je operacija dio šire, kontinuirane aktivnosti u kojoj se legitimne platforme koriste kao infrastruktura za distribuciju, prikupljanje podataka i monetizaciju napada.

