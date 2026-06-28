Pazite na gornji ugao ekrana: Evo šta znači ako vidite plavu tačku - i šta treba odmah da uradite

Dolazak novog Androida donosi plavi indikator koji će korisnike odmah upozoriti da neka aplikacija u pozadini pristupa njihovim podacima o lokaciji.

Izvor: Ilija Baošić

Korisnici Android telefona već su navikli na zelenu i narandžastu tačku koje se pojavljuju u gornjem desnom uglu ekrana. Ove boje služe kao jasan indikator da neka od aplikacija u tom trenutku koristi kameru ili mikrofon uređaja.

Međutim, sa dolaskom operativnog sistema Android 17, na ekranima nekih uređaja očekuje se uvođenje potpuno nove boje - plave. Google je ovu funkciju prvobitno predstavio za svoje Pixel uređaje u okviru Android 16 QPR3 verzije, a uskoro se očekuje njeno proširenje i na telefone drugih proizvođača, kao što su Samsung, Xiaomi i ostali.

Pojavljivanje plave tačke u statusnoj traci imaće samo jedno značenje - signaliziraće da određena aplikacija u tom trenutku pristupa vašoj lokaciji.

Glavni cilj ove inovacije jeste da se dodatno unaprijedi privatnost korisnika i da se dopune već postojeća Android ograničenja koja se odnose na pristup lokaciji u pozadini.

Zahvaljujući novom sistemu, raspored boja za pristup osjetljivim komponentama biće sljedeći:

Zelena : Kamera

: Kamera Narandžasta : Mikrofon

: Mikrofon Plava: Lokacija

U nekim složenijim situacijama, kada recimo aplikacija za kameru istovremeno koristi i mikrofon i lokaciju i samu kameru, na ekranu će zasvijetliti standardna zelena tačka. Bez obzira na boju, statusna traka će uvijek detaljno prikazivati koja tačno aplikacija koristi ove komponente.

Kako provjeriti koje aplikacije vas "prate"

Izvor: Ilija Baošić

Ukoliko vam sama tačka ne govori dovoljno, u svakom trenutku možete precizno provjeriti o kojoj je aplikaciji riječ. Dovoljno je da prevučete prstom nadole kako biste otvorili statusnu traku i dodirnete obojenu ikonicu koja se pojavila na vrhu ekrana. Sistem će vam odmah izbaciti koja je to aplikacija pristupila vašem mikrofonu, kameri ili lokaciji.

Ako primijetite da se plava, narandžasta ili zelena tačka pale bez ikakvog očiglednog razloga, vrlo je vjerovatno da neka aplikacija koristi osjetljive podatke iako joj oni uopšte nisu potrebni za rad. Detaljan uvid u sve aplikacije koje su dirale u vašu privatnost možete pronaći u podešavanjima telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Do ovog menija se stiže tako što ćete otvoriti "Security & Privacy" opciju, a zatim u sekciji "Privacy" izabrati "Premissions used in last 24 hours".

Važno je napomenuti da ova putanja može malo da varira u zavisnosti od proizvođača telefona.