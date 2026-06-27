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Novi udarac za gejmere: Xbox konzole opet poskupile, cijene skočile i do 150 dolara!

Novi udarac za gejmere: Xbox konzole opet poskupile, cijene skočile i do 150 dolara!

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
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Xbox Series konzole sada su skuplje između 100 i 150 dolara, dok je verzija sa 2 TB potpuno ukinuta.

Kompanija Microsoft ponovo je podigla cijene svojih Xbox konzola Izvor: Xbox

Kompanija Microsoft ponovo je podigla cijene svojih Xbox konzola, što je već treće poskupljenje u kratkom roku, nakon što su cijene korigovane u maju i oktobru prošle godine.

Ovaj put udarac po džepu je još ozbiljniji. Modeli sa 512 GB prostora za skladištenje poskupili su za 100 dolara, dok je cijena za modele od 1 TB skočila za čak 150 dolara. Pored toga, verzija konzole sa 2 TB prostora se potpuno povlači iz prodaje.

Novi cjenovnik na tržištu sada izgleda ovako:

  • Xbox Series S (512GB): poskupio sa $399 na $499
  • Xbox Series S (1TB): poskupio sa $449 na $599
  • Xbox Series X Digital (1TB): poskupio sa $599 na $749
  • Xbox Series X (1TB): poskupio sa $649 na $799

Kao glavni razlog za ovaj potez, tehnološki gigant navodi ogroman skok cijena memorije i skladišnog prostora na globalnom nivou.

Međutim, ono što je Microsoft prikladno zaboravio da pomene jeste činjenica da su cijene memorije otišle u nebesa upravo zbog masovne potražnje AI data centara za hardverom. Ironija je u tome što je sam Microsoft jedan od glavnih krivaca za takvo stanje na tržištu zbog svojih agresivnih investicija u sektor vještačke inteligencije.

Jedina utješna stvar u cijeloj priči jeste to što je Xbox, uprkos ovim poskupljenjima, i dalje jeftiniji od Steam Machine konzole, a gejmeri u kutiji i dalje dobijaju kontroler.

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Tagovi

igre konzola cijene microsoft xbox

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