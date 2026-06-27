Novi udarac za gejmere: Xbox konzole opet poskupile, cijene skočile i do 150 dolara!

Xbox Series konzole sada su skuplje između 100 i 150 dolara, dok je verzija sa 2 TB potpuno ukinuta.

Izvor: Xbox

Kompanija Microsoft ponovo je podigla cijene svojih Xbox konzola, što je već treće poskupljenje u kratkom roku, nakon što su cijene korigovane u maju i oktobru prošle godine.

Ovaj put udarac po džepu je još ozbiljniji. Modeli sa 512 GB prostora za skladištenje poskupili su za 100 dolara, dok je cijena za modele od 1 TB skočila za čak 150 dolara. Pored toga, verzija konzole sa 2 TB prostora se potpuno povlači iz prodaje.

Novi cjenovnik na tržištu sada izgleda ovako:

Xbox Series S (512GB) : poskupio sa $399 na $499

: poskupio sa $399 na Xbox Series S (1TB) : poskupio sa $449 na $599

: poskupio sa $449 na Xbox Series X Digital (1TB) : poskupio sa $599 na $749

: poskupio sa $599 na Xbox Series X (1TB): poskupio sa $649 na $799

Kao glavni razlog za ovaj potez, tehnološki gigant navodi ogroman skok cijena memorije i skladišnog prostora na globalnom nivou.

Međutim, ono što je Microsoft prikladno zaboravio da pomene jeste činjenica da su cijene memorije otišle u nebesa upravo zbog masovne potražnje AI data centara za hardverom. Ironija je u tome što je sam Microsoft jedan od glavnih krivaca za takvo stanje na tržištu zbog svojih agresivnih investicija u sektor vještačke inteligencije.

Jedina utješna stvar u cijeloj priči jeste to što je Xbox, uprkos ovim poskupljenjima, i dalje jeftiniji od Steam Machine konzole, a gejmeri u kutiji i dalje dobijaju kontroler.