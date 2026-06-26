100 milijardi tranzistora na površini ljudskog nokta: Kompanija prva na svijetu probila granicu nanometra

Koristeći revolucionarnu "nanostack" arhitekturu sa vertikalno naslaganim tranzistorima, kompanija IBM je kreirala prvi funkcionalni 0,7-nanometarski čip na svijetu.

Izvor: IBM

Kompanija IBM napravila je istorijski proboj u industriji poluprovodnika kreiranjem prvog čipa na svijetu na proizvodnom procesu manjem od jednog nanometra.

Inženjeri su upotrebili potpuno novu arhitekturu pod nazivom "nanostack" kako bi stvorili funkcionalni čip izrađen u nevjerovatnih 0,7 nanometara. Rezultat ovog inženjerskog podviga je silicijumska pločica koja na površini veličine ljudskog nokta pakuje skoro 100 milijardi tranzistora.

IBM ističe da ovaj tehnološki skok u praksi donosi ili 50% bolje performanse ili čak 70% veću energetsku efikasnost u poređenju sa njihovim dosadašnjim najboljim procesorima. Kako kažu iz kompanije, ovaj proboj će računare učiniti drastično moćnijim, bez pratećeg skoka u potrošnji struje.

Tajna uspjeha je u činjenici da su tranzistori sada vertikalno naslagani. Svaki sloj je napravljen od samo 15 redova atoma silicijuma, što dovoljno govori o tome koliko se išlo u "sitne detalje".

Izvor: IBM

Ipak, na ovu tehnologiju ćemo debelo sačekati. IBM procenjuje da će masovna proizvodnja krenuti tek za otprilike pet godina. Čak i ta najava djeluje previše optimistično jer njihov partner, japanski Rapidus, planira da pokrene veliku proizvodnju starijih, 2-nanometarskih čipova tek krajem sljedeće godine, piše ArsTechnica.

Bez obzira na dug period čekanja, ova arhitektura osigurava jasan put za pravljenje moćnijeg silicijuma tokom najmanje naredne decenije.