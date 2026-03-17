logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ozbiljan propust na Android telefonima: Snapdragon čipovi imaju problem, Qualcomm hitno reagovao

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Qualcomm je zakrpio bezbjednosni propust koji je na pojedinim Android telefonima sa Snapdragon čipovima mogao da omogući otključavanje bootloader-a i instalaciju neovlašćenog softvera.

Qualcomm rešio bezbednosni problem sa Snapdragon čipovima Izvor: Qualcomm

Qualcomm je zakrpio ozbiljan bezbjednosni propust koji je na pojedinim Android telefonima mogao da omogući otključavanje bootloader-a. Problem, poznat kao GBL exploit, pogađao je određene uređaje sa Snapdragon čipovima, a zakrpa je već proslijeđena proizvođačima.

Prema navodima kompanije, zakrpa je partnerima proslijeđena početkom marta 2026. godine. Sada je na proizvođačima telefona da je uključe u softverske nadogradnje koje će stići do krajnjih korisnika.

Ranjivost je otkrio Xiaomi ShadowBlade Security Lab, koji je analizirao proces pokretanja Android sistema na uređajima sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom.

Problem je postojao u načinu na koji sistem provjerava kod koji se učitava tokom boot procesa. U određenim okolnostima bilo je moguće pokrenuti neproveren kod iz posebne memorijske particije, što je otvaralo put za zaobilaženje bezbjednosnih mehanizama i otključavanje bootloader-a na uređajima koji su inače zaključani.

Takav scenario mogao je da omogući modifikaciju sistema i instalaciju neautorizovanog softvera.

Qualcomm nije objavio precizan spisak pogođenih uređaja. Ipak, pretpostavlja se da bi problem mogao da se odnosi na pojedine flagship telefone različitih proizvođača koji koriste pomenuti Snapdragon čipset.

Pojedini izvještaji istovremeno navode da određeni Samsung modeli vjerovatno nisu pogođeni ovom ranjivošću.

Bezbjednosni stručnjaci savjetuju korisnike da softverske nadogradnje instaliraju čim postanu dostupne, jer upravo one zatvaraju ovu potencijalnu bezbjednosnu rupu.

S druge strane, dio Android entuzijasta koji eksperimentiše sa modifikacijama sistema mogao bi da odloži ažuriranje, pošto zakrpa uklanja mogućnost otključavanja bootloader-a ovom metodom.

Izvor: B92

Tagovi

Snapdragon čipovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RECENZIJE

TIPS & TRICKS