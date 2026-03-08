Šef Intela ostao zatečen: Huawei razvija moćne čipove pod sankcijama i ubrzano sustiže Zapad

Prvi čovjek kompanije Intel, Lip-Bu Tan, priznao je da ga je iznenadila snaga Huawei tima koji razvija sopstvene procesore i pronalazi načine da ubrza razvoj uprkos američkim sankcijama.

Izvor: Huawei, YouTube / Intel Business

Izvršni direktor kompanije Intel, Lip-Bu Tan, priznao je na godišnjoj AI konferenciji da je zatečen snagom i veličinom inženjerskog tima koji je Huawei izgradio u oblasti procesorske arhitekture.

Tan je otkrio da kineski gigant sada ima više od 100 vrhunskih stručnjaka koji rade na sopstvenim CPU rješenjima, uprkos strogim ograničenjima pristupa zapadnoj tehnologiji.

Kako tvrdi, njegovo otkriće uslijedilo je dok je pokušavao da angažuje vodeće dizajnere koji su ga odbili riječima: "Iako nemamo pristup najboljim alatima kao što su Cadence i Synopsys, imamo sopstveni način da to uradimo."

Kina traži prečicu do vrhunskih performansi

Dok američka industrija i dalje vodi sa 2-nanometarskom tehnologijom, kineske kompanije uspevaju da izvuku maksimalne performanse iz starijih procesa, poput onih od 7 i 5 nanometara.

Kombinacijom softverske optimizacije i unapređenja same arhitekture, Huawei donekle uspijeva da premosti jaz između Istoka i Zapada, koji je nastao različitim mjerama sankcija. Inženjerima ne smeta ni zabrana pristupa najmodernijim ASML mašinama, jer su Tanu navodno potvrdili da u tajnosti već rade na sopstvenim alternativama za ovu opremu.

Dodatna prednost Kine je brzina donošenja odluka, jer država prioritetne projekte poput AI infrastrukture oprema resursima i dozvolama daleko brže nego što je to praksa u SAD.

Huawei gradi potpuno nezavisan ekosistem

Uspon kineskog projekta DeepSeek dodatno je uzdrmao Silicijumsku dolinu, sugerišući da Kina možda već preuzima vođstvo u domenu veštačke inteligencije otvorenog koda. Sa preko 200.000 zaposlenih širom svijeta, Huawei ubrzano gradi sopstveni svijet hardvera i softvera koji više ne zavisi od stranih licenci i alata.

Prije uvođenja sankcija 2020. godine, Huawei je trošio oko 10 milijardi dolara godišnje na čipove od stranih dobavljača, ali su sada te investicije usmjerene na domaći razvoj.

Poruka direktora Intel-a je jasna - ako Zapad potcijeni brzinu razvoja kineske industrije, njegova trenutna dominacija bi mogla biti samo privremena.